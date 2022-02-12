وزيرتا البيئة والهجرة تعقدان اجتماعا استعدادا لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

جدة - نرمين السيد - عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اجتماعًا تنسيقيًا فى إطار التحضير والاستعداد للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت شعار «مصر تستطيع بالصناعة»، والتى تتم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية.





وأشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتعاون المستمر بين وزارتى البيئة والهجرة، مؤكدة أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم الدعم والمشاركة فى جلسات النسخة السادسة من مؤتمرات مصر تستطيع والتى تحمل اسم "مصر تستطيع بالصناعة"، والعمل على التحضير لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ (COP27) وإظهار مصر بالصورة اللائقة فيما يخص ملف الصناعة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال الإجتماع، على أهمية تنفيذ جلسة للصناعة الخضراء خلال مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، لاستعراض جهود الحكومة المصرية فى هذا المجال، حيث تقوم مصر بإعداد إطار عام للتحول الأخضر يشمل كل ماتم تنفيذه من استراتيجيات تم إعدادها فى هذا المجال، كإستراتيجية السياحة الخضراء التى تستعد وزارة البيئة لإطلاقها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وإستراتيجية التخلص من الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، واستراتيجية البناء والهدم التى تم الانتهاء منها، واستراتيجية الإنتاج الأنظف اللى بدأتها الوزارة منذ 8 سنوات.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن هناك توجه جديد فى التعامل مع المنشآت الصناعية وأصبح هناك تسهيلات وحوافز تشجيعية يتم إعطائها لتلك المنشأت لدعمها لتصبح متوافقة بيئيا، مما يساهم فى مساعدة تلك المصانع على إنتاج منتج يمكن تصديره للخارج بشكل ينافس الأسواق العالمية، كما أن هذا الإجراء سيساهم فى تحديد كمية الانبعاثات وتحديد كم تأثيرها على التغيرات المناخية، مضيفةً أن فكرة الصناعة الخضراء نفذتها العديد من المنظمات وحققت نجاحات كبيرة، وهناك بعض الشركات المصرية التى انتهجت هذا الاتجاه وبدأت عملية التحول للاخضر وتوطين تكنولوجيات صديقة للبيئة هو ما يلزم إستعراض هذه التجارب خلال الجلسة وإظهار تجربتها للعالم.

من ناحيتها، أثنت وزيرة الهجرة على التعاون المثمر والمستمر مع وزارة البيئة، فى عدد من الملفات المهمة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى، يستمر التعاون من خلال مشاركة وزارة البيئة فى "مؤتمر مصر تستطيع الصناعة" .

واستعرضت وزيرة الهجرة، جلسات النسخة السادسة من مؤتمرات مصر تستطيع، والتى تحمل اسم: "مصر تستطيع بالصناعة"، ومن بينها جلسة "الصناعة الخضراء" والتى رحبت وزارة البيئة بالمشاركة فيها، من خلال استعراض جهود الدولة المصرية نحو التحول للصناعات الخضراء والتصدى لآثار تغير المناخ بالإضافة لدعم صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة أن المؤتمر يمثل نافذة لاستعداد مصر لتنظيم مؤتمر "COP 27" لتغير المناخ.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الجلسة ستشهد مشاركة الخبراء والمشاركين من المصريين بالخارج المعنيين بالصناعة الخضراء، بجانب ممثلى وزارات ومؤسسات الدولة، وممثلى الشركات الأجنبية، لضمان تحقيق أفضل المخرجات لدعم الصناعة الخضراء والاستفادة من خبرات الخبراء المصريين بالخارج للمساهمة فى جهود الدولة نحو توطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة، فضلا عن مناقشة سبل التمويل الأخضر.