محافظ الجيزة يتفقد أعمال التطوير وحالة النظافة بأحياء الدقى والعجوزة (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بأحياء الدقى والعجوزة وجنوب الجيزة، وذلك للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتأكد من تنفيذ كافة الملاحظات الخاصة بتحسين الصورة الجمالية وتوفير السيولة المرورية بمختلف الطرق والمحاور.





وخلال الجولة وجه المحافظ بتشكيل لجنة من إدارات الإعلانات للمرور على مختلف اللافتات الإعلانية المرخصة من قبل المحافظة وتحسين الشكل العام، إلى جانب تحسين مظهر اللافتات المرورية ومحطات أتوبيس النقل العام لتحقيق التناسق مع أعمال التطوير الجارية.

كما شدد المحافظ على ضرورة رفع ناتج أعمال التطوير أول بأول ومنع إلقاء المخلفات بمحيط الأعمال بالإضافة لمنع وضع أى حواجز أمام المنشأت أو العقارات لعدم إعاقة حركة المرور.

وخلال الجولة اطلع المحافظ على نسب تنفيذ أعمال التطوير بشوارع النيل والبحر الأعظم والتحرير لما لتلك المحاور من أهمية مرورية كبيرة، موجها بضرورة الاهتمام بالعنصر الجمالى والتنسيق العام لمسار الطريق ليعكس المظهر الحضارى.

كما اطمأن المحافظ على حالة النظافة والإشغالات بأحياء الدقى وجنوب والعجوزة، مؤكداً على تكثيف ورديات العمل على مدار اليوم وعدم السماح بوجود مخلفات أو تعديات للمحال والمنشأت التجارية.