وزيرتا الهجرة والبيئة تعقدان اجتماعا تنسيقيا استعدادا لمؤتمر ”مصر تستطيع بالصناعة”

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعًا تنسيقيًا في إطار التحضير والاستعداد للنسخة السادسة من سلسلة مؤتمرات مصر تستطيع تحت شعار «مصر تستطيع بالصناعة»، والتي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وعدد من الوزارات والجهات المعنية.

من ناحيتها، أثنت السفيرة نبيلة مكرم على التعاون المثمر والمستمر مع وزارة البيئة في عدد من الملفات المهمة، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يستمر التعاون من خلال مشاركة وزارة البيئة في "مؤتمر مصر تستطيع الصناعة".

واستعرضت وزيرة الهجرة جلسات النسخة السادسة من مؤتمرات مصر تستطيع، والتي تحمل اسم: "مصر تستطيع بالصناعة"، ومن بينها جلسة "الصناعة الخضراء" والتي رحبت وزارة البيئة بالمشاركة فيها، من خلال استعراض جهود الدولة المصرية نحو التحول للصناعات الخضراء والتصدي لآثار تغير المناخ بالإضافة لدعم صناعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدة أن المؤتمر يمثل نافذة لاستعداد مصر لتنظيم مؤتمر "COP 27" لتغير المناخ.

وأضافت الوزيرة أن الجلسة ستشهد مشاركة الخبراء والمشاركين من المصريين بالخارج المعنيين بالصناعة الخضراء، بجانب ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة، وممثلي الشركات الأجنبية، لضمان تحقيق أفضل المخرجات لدعم الصناعة الخضراء والاستفادة من خبرات الخبراء المصريين بالخارج للمساهمة في جهود الدولة نحو توطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة، فضلا عن مناقشة سبل التمويل الأخضر.

وقد أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون المستمر بين وزارتي البيئة والهجرة، مؤكدة أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم الدعم والمشاركة فى جلسات النسخة السادسة من مؤتمرات مصر تستطيع والتي تحمل اسم "مصر تستطيع بالصناعة"، والعمل على التحضير لاستضافة مصر مؤتمر تغير المناخ (COP27) وإظهار مصر بالصورة اللائقة فيما يخص ملف الصناعة.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الاجتماع، على أهمية تنفيذ جلسة للصناعة الخضراء خلال مؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة "، لاستعراض جهود الحكومة المصرية فى هذا المجال، حيث تقوم مصر بإعداد إطار عام للتحول الأخضر يشمل كل ماتم تنفيذه من استراتيجيات تم إعدادها فى هذا المجال ، كاستراتيجية السياحة الخضراء التى تستعد وزارة البيئة لإطلاقها بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، واستراتيجية التخلص من الأكياس البلاستيك أحادية الإستخدام ، واستراتيجية البناء والهدم التى تم الإنتهاء منها ، واستراتيجية الانتاج الأنظف اللي بدأتها الوزارة منذ ٨ سنوات.

وأوضحت وزيرة البيئة أن هناك توجها جديدا في التعامل مع المنشآت الصناعية وأصبح هناك تستهيلات وجوافز تشجيعية يتم إعطائها لتلك المنشآت لدعمها لتصبح متوافقة بيئياً، مما يساهم فى مساعدة تلك المصانع على إنتاج منتج يمكن تصديره للخارج بشكل ينافس الأسواق العالمية، كما أن هذا الإجراء سيساهم فى تحديد كمية الانبعاثات وتحديد كم تأثيرها على التغيرات المناخية ، مضيفةً أن فكرة الصناعة الخضراء نفذتها العديد من المنظمات وحققت نجاحات كبيرة، وهناك بعض الشركات المصرية التى انتهجت هذا الإتجاه وبدأت عملية التحول للاخضر وتوطين تكنولوجيات صديقة للبيئة هو ما يلزم إستعراض هذه التجارب خلال الجلسة وإظهار تجربتها للعالم.