يدخل فريق مانشستر يونايتد مباراه اليوم السبت، على ملعبه " أولد ترافورد " ضد نظيرة ساوثهامبتون ، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، في اللقاء الذى يجمعهما ضمن منافسات الجولة الـ 25 من مسابقة الدوري الإنجليزي.
ويرصد دوت الخليج ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2021-2022:
ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي
محمد صلاح ليفربول 16 هدف
ديوجو جوتا ليفربول 10 أهداف
جيمي فاردي ليستر سيتي9 أهداف
ميكائيل أنطونيو وست هام يونايتد 8 أهداف
كريستيانو رونالدو مانشستر يونايتد8 أهداف
نتيجة مباراة ليفربول وليستر سيتي
انتهت أحداث مباراة ليفربول وليستر سيتي، بنتيجة هدفين دون رد لصالح فريق الريدز، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
بهذا الفوز يصل ليفربول إلى الإنتصار التاسع عشر على التوالي، والتي يشهد عليها ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.
سجل البرتغالي ديجو جوتا الهدف الأول في الدقيقة الـ 34 من عمر اللقاء، من خلال ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها أرنولد عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها فان دايك برأسية أبعدها شمايكل فردت إلى ديوجو جوتا فسدد كرة قوية سكنت يسار المرمى.
مشاركة محمد صلاح
دخل الدولي المصري محمد صلاح في مباراة ليفربول وليستر، في الدققية الـ 60 من عمر اللقاء، بخروج البرازيلي ودخول صلاح، وسط تصفيق حار من جمهور الريدز، وهي المشاركة الأولى له بعد نهائي أمم إفريقيا مع منتخب بلاده أمام السنغال.
أكد ديجو جوتا بالهدف الثاني له في المباراة في الدقيقة الـ 87 من عمر اللقاء، من خلال لمسة رائعة من ماتيب وضعت ديوجو جوتا في انفراد تام بالمرمى فسدد الاخير كرة قوية سكنت يمين كاسبر شمايكل.
نتيجة مباارة أرسنال وولفرهامبتون
وفي الجانب المقابل حقق أرسنال الفوز على ولفرهامبتون بهدف دون رد، في لقاء جمع بين الفريقين، في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.
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