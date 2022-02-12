برعاية النائب خالد أبو الوفا..افتتاح مركز للتخاطب وتنمية المهارات لذوي الهمم فى مركز شباب الساحة بسوهاج

/678926/برعاية-النائب-خالد-أبو-الوفاافتتاح-مركز-للتخاطب-وتنمية-المهارات-لذوي-الهمم-فى-مركز-شباب-الساحة-بسوهاج

أعلن النائب خالد أبو الوفا، عضو مجلس الشيوخ، عن الانتهاء من إعداد وتجهيز مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم فى مركز شباب الساحة بمدينة سوهاج، وسيتم استقبال الحالات من قبل الفريق المتخصص بالمركز، فضلا عن بدء عمليات التدريب والعلاج والتهيئة اللازمة فى أوقات العمل المخصصه لذلك.

دوت الخليج

مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم فى مركز شباب الساحة بمدينة سوهاج

وأوضح النائب خالد أبو الوفا، أن اعداد وتجهيز المركز، جاء لتخفيف المعاناة على الآهالي والمرضي ممن يعانون من التوحد، وتأخر الكلام ومشاكل النطق، إضافة إلى من يعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، وصعوبات التعلم وتعديل السلوك" بالإضافة إلى "تنميه مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب".

واضاف النائب خالد أبو الوفا، أن مركز التخاطب وتنمية المهارات لذوي القدرات والهمم، يستهدف علاج الذين يعانون من: "التوحد، تأخر الكلام ومشاكل النطق، اضطراب فرط الحركة وتشتيت الانتباه، صعوبات التعلم وتعديل السلوك" كما تم تزويد المركز بغرف "تنميه مهارات، تكامل حسي، تنمية تخاطب".

وتقدم عضو مجلس الشيوخ، بخالص الشكر والتقدير،للدكتور أشرف صبحي، وزسر الشباب والرياضة، على موافقتها لإتاحة مركز التخاطب فى مركز شباب الساحة بسوهاج.

هذا ويواصل مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقد جلساته العامة غدا الأحد، لمناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وذلك بعد الانتهاء من 254 مادة من القانون، ومن المقرر أن يبدأ بالباب الخاص بالعقوبات والضبطية القضائية.

يعتمد مشروع القانون على فلسفة جديدة تهدف إلى بنـاء علاقات عمـل متوازنـة بـين طرفي العملية الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عمـل مستقر، الأمر الذي ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، ويحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.