وكالة «فيتش سولوشنز» تتوقع زيادة صادرات مصر من الأدوية بنحو 4.7 % خلال 2022

/678937/وكالة-فيتش-سولوشنز-تتوقع-زيادة-صادرات-مصر-من-الأدوية-بنحو-47--خلال-2022

قالت وكالة "فيتش سولوشنز"، أنها تتوقع أن تشهد صادرات مصر من الأدوية زيادة بنسبة 4.7% خلال عام 2022 الجاري، و5% فى 2023، و5.8% فى 2026، لافتة إلى توقعات بزيادة حجم سوق الأدوية الحاصلة على براءة اختراع فى مصر إلى 70 مليار جنيه بحلول 2031.

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وأكدت الوكالة، أن تشهد مبيعات الأدوية فى مصر زيادة بنحو 6.6% عام 2022، وتصل إلى 8.6% عام 2026، ليصل حجم المبيعات المتوقعة من الأدوية فى 2022 إلى 82.3 مليار جنيه، 112.6 مليار جنيه مصرى فى 2026.

زيادة صادرات مصر من الأدوية بنحو 4.7 % خلال 2022

جاء ذلك فى الإنفوجراف الذى نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن توقعات وكالة "فيتش سولوشنز" عن سوق الدواء المصري.

وكانت مصر، قد افتتحت فى أبريل 2021 أكبر مركز لتصنيع الأدوية فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإنتاج 150 مليون عبوة من الأدوية سنويا تغطى 150 دواء مختلفا.

قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية

تحرص مصر، على دعم التنافسية والمكانة المتميزة التي تتمتع بها قناة السويس على مستوى حركة التجارة العالمية، من خلال استراتيجية شاملة تهدف لتطوير القناة ومجراها الملاحي وجميع مرافقها وتعزيز قدراتها، ورفع كفاءتها وتقليل زمن عبور السفن العابرة، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي بما يتلاءم مع تطور حركة التجارة في العالم، وتعظيم مكانتها من معبر تجاري إلى مركز صناعي ولوجيستي عالمي في ظل مشروع تنمية محور قناة السويس، فضلا عن ميكنة الخدمات المقدمة للخطوط الملاحية، ووضع مجموعة من الحوافز والسياسات التسويقية والتسعيرية المرنة، ليصاحب ذلك طفرة في معدل إيرادات القناة، وعدد السفن العابرة من خلالها.

و نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على قناة السويس الممر الملاحي الأكثر أهمية في حركة التجارة العالمية بفضل مشروعات الازدواج والتوسعة والتعميق، وجذب المنطقة الاقتصادية للاستثمارات العالمية، وذلك بعد تحقيق عوائد ومؤشرات غير مسبوقة في تاريخها.

التقرير استعرض، تطور إيرادات قناة السويس، موضحاً أنها سجلت أعلى إيراد سنوي في تاريخها عام 2021 وذلك بـ 6.3 مليار دولار، مقارنة بـ 5.6 مليار دولار عام 2020، و5.8 مليار دولار عام 2019، و5.7 مليار دولار عام 2018، و5.3 مليار دولار عام 2017، و5 مليار دولار عام 2016، و5.2 مليار دولار عام 2015، و5.5 مليار دولار عام 2014، و5.1 مليار دولار خلال عامي 2012 و2013، و5.2 مليار دولار عام 2011، و4.8 مليار دولار عام 2010.