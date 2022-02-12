«العراف».. تفاصيل تورط المستشار القانوني لمحافظة البحر الاحمر بـ13 جريمة نصب

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"محمد م" شاب في العقد الثالث من عمره، احترف النصب على مدار 10 أعوام من عمره ليصبح صاحب سجل إجرامي حافل بـ13 سابقة نصب وتزوير. المتهم قرر تقمص دور عادل إمام في مسلسل "العراف"، وانتحال صفة موظف حكومي لتسهيل أعمال احتياله ونصبه على المواطنين وتسهيل هروبه من الملاحقات الأمنية.

النصاب المحترف صاحب السوابق الجنائية الـ13، قام بتزوير شهادة ليسانس الحقوق من جامعة طنطا وباقي أوراقه الثبوتية وتقدم بها في مسابقة لتعيين مستشار قانوني بمحافظة البحر الأحمر ليتم قبوله في الوظيفة الجديدة.

تقارير رقابية

بعد أشهر من تعيينه، وتحديدًا في 2014 توالت البلاغات والاتهامات أمام سكرتير عام المحافظة حول تجاوزات المستشار القانوني الجديد، ليقوم سكرتير عام المحافظة بمخاطبة الجهات الرقابية للتحري عن الوقائع والتحقيق فيها. وأفادت التقارير الرقابية تزوير مستندات تعيين المتهم وإرفاقه شهادة تخرّج مزوّرة منسوبة لجامعة طنطا، وتبلغ أجهزة الأمن بالواقعة.

اكتشاف التزوير

البداية حين تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغًا بتقديم "محمد م.ع" أوراقًا رسمية مزورة للتعيين بمنصب مستشار قانوني بمحافظة البحر الأحمر. وتبين من تحريات ضباط الإدارة صحة البلاغ وتزوير شهادة ليسانس الحقوق وتقديمها ضمن مسوغات التعيين، كما تبين سابقة اتهامه في 13 قضية شملت النصب و حيازة السلاح و مقاومة السلطات. وبتقنين الإجراءات قامت قوة من ضباط الإدارة بضبط المتهم، مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور البحيرة.

تحقيقات النيابة

أمام النيابة حاول النصاب المحترف انكار التهم والخروج من المأزق، إلا أنه اعترف أخيرًا أمام المستشار علاء فرج، المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، بتزويره لأوراق اعتماده في منصب المستشار القانوني في محافظة البحر الأحمر. وأقر بسابقة اتهامة في 13 جناية بينها النصب ومقاومة السلطات. وكشفت تفاصيل القضية أن تحريات العقيد محمد هيبة، من مباحث الأموال، أكدت صحة البلاغات المقدمة ضد المتهم عام 2014، وأن سكرتيرة عام محافظة البحر الأحمر، سامية محرز. وأحاله المحامي العام الأول لنيابات البحر الأحمر، إلى محكمة الجنايات بعد مخاطبة الجهات الرسمية والتأكد من تزويره لمستندات التعيين.

أولى جلسات المحاكمة

وتبدأ محكمة جنايات البحر الأحمر اليوم السبت، نظر أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ البحر الأحمر القانوني، على خلفية اتهامه بالتزوير في أوراق رسمية للتعيين بديوان عام المحافظة.