مدبولى يبدأ جولة تفقدية لمتابعة سير الأعمال والإنشاءات بالعاصمة الإدارية

جدة - نرمين السيد - وتبلغ المساحة الإجمالية للعاصمة الإدارية الجديدة 170 ألف فدان، وتحتوى المرحلة الأولى التى تبلغ مساحتها 40 ألف فدان على 6 أحياء سكنية. وتعد أهم المشروعات الجارية بها من بينها، حى المال والأعمال على مساحة 170 فدانا يتكون من 19 برجا إداريا وسكنيا وفندقيا بالإضافة إلى البرج الأيقونى ويشمل الحى مدارس ومطاعم ومستشفى، والنهر الأخضر على مساحة 779 فدانا مقسمة مساحات خضراء وبحيرات وملاعب وممرات للدراجات ومجمعات مطاعم ومناطق ترفيهية ومشروعات استثمارية مستقبلية. بجانب الحى الحكومى على مساحة حوالى 150 فدانا مكونة من مبنى مجلس الوزراء ويضم الحى أيضا 34 مبنى تمثل الوزارات المختلفة بقطاعاتها التابعة.

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