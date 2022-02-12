سفير مصر فى بروكسل يبحث ملفات التعاون مع الاتحاد الأوروبى

جدة - نرمين السيد - وذلك لبحث مختلف ملفات التعاون السياسى والاقتصادى والتنموى والأمنى بين كل من مصر والاتحاد الأوروبى وسبل تحقيق مزيد من تطوير وتعميق هذا التعاون.

ونقل السفير المصرى خلال لقائه بمدير مكتب رئيسة البرلمان الأوروبى، التهنئة إلى Roberta Metsola رئيسة البرلمان الأوروبى الجديدة، معربا عن التمنيات بالتوفيق فى مهمتها المقبلة فى هذا المنصب الرفيع.

كما أكد عبد العاطى على تطلعنا إلى تعزيز التعاون والتواصل على المستوى البرلمانى فى الفترة المقبلة مع البرلمان الأوروبى؛ ومواصلة الدفع بوتيرة الزيارات المتبادلة بين أعضاء البرلمان من الجانبين، والبناء على الزخم الذى تشهده العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى.

كما ناقش عبد العاطى، الطفرة التى يشهدها قطاع الطاقة فى مصر سواء الغاز الطبيعى المسال أو فى مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والخطوات الجادة التى تتخذها الحكومة المصرية لإنتاج الهيدروجين الأخضر والمشاريع العملاقة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح ضمن الجهود المصرية فى إطار التحول الأخضر واستضافة مصر لمؤتمر البيئة COP 27، والإمكانيات المتوفرة لدى مصر لتحقيق شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبى فى تلك المجالات.

واستعرض السفير المصرى، خلال اللقاء مع المبعوث الخاص لحقوق الإنسان للاتحاد الأوروبى، ما تشهده مصر من عملية تحديث شاملة على المستويات كافة سواء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية والتنموية؛ وفى مجال حقوق الإنسان بهدف خلق البيئة المواتية لتعزيز منظومة وثقافة حقوق الانسان فى إطار شامل يراعى الجوانب المتعددة لهذا الملف ويتضمن تحقيق تقدم بشكل متزامن ومتوازى فى حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من جانب والحقوق المدنية والسياسية من جانب آخر، وهو ما تم تجسيده فى إطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الانسان، وقرار عدم تمديد حالة الطوارئ فى البلاد بما يعكس مستوى الاستقرار المحقق فى مصر، فضلاً عن اعتماد قانون الجمعيات الأهلية ولائحته الداخلية.

كما تناول الأولوية التى توليها مصر لأصحاب الهمم، وتمكين المرأة والشباب، وكذلك العمل بشكل متواز على مسار تعزيز التنمية وتوفير مستويات العيش الكريم للمواطن والخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومسكن لائق.

تناول اللقاء مع كل من Ilkka Salmi منسق الاتحاد الأوروبى لمكافحة الإرهاب، وStefano Tomat مدير الإدارة العامة للنهج المتكامل للأمن والسلام بجهاز الخدمة الخارجية، الملفات الأمنية والأهمية التى توليها مصر لمواجهة الفكر الإرهابى والمتطرف، والدور الذى تقوم به مؤسسة الأزهر والمرصد التابع لها وكذلك المرصد التابع لدار الإفتاء فيما يخص دحض الفتاوى التفكيرية ونشر التفسير الصحيح للدين.

وكذا حرص مصر على دعم دول المنطقة وباقى الدول الإفريقية فى مجال مكافحة الإرهاب من خلال تقديم دورات تدريبية لبناء القدرات.

كما تم مناقشة سبل تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الإرهاب، حيث استعرض السفير المصرى عناصر المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب بالتركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأبعاد الأمنية لمجابهة الإرهاب، واتفق مع المسؤولين الأوروبيين على أهمية تعزيز التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى لمكافحة الخطاب المتطرف ووأد محاولات التنظيمات الإرهابية لتجنيد الشباب، بالإضافة لضرورة تجفيف منابع تمويل الإرهاب.

تطرقت النقاشات كذلك إلى الجهود الحثيثة التى تبذلها مصر لتحقيق الأمن والاستقرار فى محيطها الإقليمى على كافة الأصعدة، حيث أعرب السفير المصرى عن استعداد مصر للبناء على الزخم التى تشهده العلاقات الثنائية بين الجانبين المصرى والأوروبى، وخاصة فى المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك والتى يأتى على رأسها ملف الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.