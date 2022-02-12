نظام الحجز للبوابات الإلكترونية بمحطات القطارات (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تجرى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عمليات تركيب بوابات إلكترونية للدخول والخروج فى المحطات، لتكون شبيهة بما يحدث فى محطات مترو الأنفاق لمنع استقلال القطارات بدون شراء تذاكر.





ويتناول الإنفوجراف التالى أبرز المعلومات عن البوابات الإلكترونية:- وتقوم بتركيب هذه البوابات إحدى الشركات المتخصصة تحت إشراف شركة تابعة لهيئة السكة الحديد.

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