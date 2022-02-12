الممثل المقيم للأمم المتحدة: مستعدون لدعم التطوير التكنولوجى بوزارة التضامن

جدة - نرمين السيد - استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اليساندرو فراكاستى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر، بمقر ديوان الوزارة، وذلك فى أول لقاء يجمعهما عقب تولى اليساندرو مسؤولية برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر.





وشهد اللقاء بحث سبل التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، خاصة فيما يتعلق بسبل التمكين الاقتصادى للأسر التى على وشك التخرج من برنامج "تكافل"، خاصة للأسر الشابة والأمهات المُعيلات، خاصة أن الوزارة تتبنى حالياً منهج دمج التنمية الاجتماعية مع التنمية الاقتصادية لمساعدة الأسر على الاستقلالية المادية وعلى تحسين جودة حياتهم.

كما تم التطرق لآليات جذب العمالة غير المنتظمة للدخول فى إطار الاقتصاد الرسمى وتغطيتهم بسبل الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وذلك طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بحصر العمالة غير المنتظمة فى كافة الحرف والمهن وتطوير قاعدة بيانات مصنفة يتم تحديثها دورياً ضمن سياسات التحول الرقمى التى تتبعها الدولة فى المرحلة الحالية.

وبالفعل تم البدء فى حصر بعض الفئات بالشراكة مع الجهات المعنية مثل عمال المقاولات والصيادين وأصحاب الحرف التراثية من صانعى السجاد وغيرها من المهن.

كما شهد اللقاء بحث دعم الأشخاص ذوى الإعاقة وسبل إدماجهم فى المجتمع، وامتد النقاش حول التوسع فى برنامج وعى للتنمية المجتمعية فى قرى حياة كريمة، والدور الكبير الذى تلعبه الرائدات الاجتماعيات فى التوعية وتغيير السلوك وتصحيح كثير من المفاهيم الخاطئة فى المجتمع كالأمية والزواج المبكر والزيادة السكانية ودمج ذوى الإعاقة وتنمية الطفولة المبكرة وترشيد استهلاك الموارد للحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى موضوعات أخرى تحث على المواطنة واحترام الاختلاف.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة دور المرصد الاجتماعى الذى من المنتظر أن تطلقه الوزارة بالتنسيق مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ومخطط أن يشمل هذا المرصد بيانات 4 ملايين أسرة أى حوالى 18 مليون مواطن بنهاية عام 2022.

وقد عرض اليساندرو فراكاستى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مصر استعداده لدعم التطوير التكنولوجى والإلكترونى الذى تشهده وزارة التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى تطوير قدرات العاملين لتعزيز مهاراتهم فى تبنى وتطبيق ذلك التطوير من أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والإسراع فيها قدر المستطاع، بالإضافة إلى تدريب الرائدات الاجتماعيات الجدد الجارى تعيينهم وعددهم 17 ألف رائدة على موضوعات مختلفة ببرنامج وعى وعلى رأسها طرق استيفاء الاستمارات وإدخال البيانات بطرق منهجية وبحثية صحيحة.