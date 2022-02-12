الأعلى للجامعات يقر الخطط البحثية لجامعات إقليم القاهرة الكبرى

جدة - نرمين السيد - حيث تستهدف خدمة قضايا التنمية، والتحديات التى تواجه كل إقليم تنتمى إليه الجامعة جغرافيًا، وذلك تفعيلًا لدور الجامعات فى خدمة المجتمع، وتنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات أثناء زيارته لجامعة كفر الشيخ فى 14 ديسمبر الماضى.

وأكد الوزير على أهمية تنفيذ التوجيه الرئاسى الخاص بدعم عملية ربط منظومة البحث العلمى، وما يتبعها من مراكز بحوث متخصصة مع قطاع التعليم الجامعى، وإتاحة كافة التسهيلات؛ لإعداد البحوث والدراسات المُبتكرة، وذلك للمشاركة فى صياغة حلول علمية للتحديات التى تواجه المجتمع المصرى، والمشروعات التنموية فى كافة المجالات.

وصرح عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى، بأن الجامعات المصرية فى إقليم القاهرة الكبرى (القاهرة – عين شمس – حلوان – بنها - الأزهر) قدمت مجموعة من الخطط التنفيذية ببرامج زمنية محددة للدراسات والبحوث التى تخدم قضايا التنمية والتحديات التى تواجه الإقليم الجغرافى، وشملت الخطط نقاط بحثية متنوعة فى شتى المجالات الصحية، والبيئية، والزراعية، والمجتمعية.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن جامعة القاهرة قدمت خطة لدراسة الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة (الدوافع والمحددات والمعوقات)، وكذلك خطة لدعم المنظومة الصحية بمحافظة الجيزة، من خلال مستشفيات جامعة القاهرة، وعمل الأبحاث والدراسات عن فيروس كورونا المستجد وتوفير مستشفيات العزل، هذا بالإضافة لعمل أبحاث ودراسات لتطوير العديد من مناطق الجيزة بالتنسيق مع المحافظة.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن جامعة عين شمس قدمت خطة لتصميم نموذج لمبنى صفرى الطاقة بحرم الجامعة، وأيضًا إجراء دراسة وبائية لأسباب أمراض الجهاز التنفسى المعدية، ومعرفة الميكروبات المسببة مع دراسة جينية للأكثر شيوعًا، وإنشاء قاعدة بيانات لربطها مع البيانات السريرية والاجتماعية، كما قدمت الجامعة خطة لتحضير ودراسة أغشية جديدة من معالجة المخلفات الزراعية بالبلازمة؛ لتنقية مياه الآبار وعمل أغلفة جديدة لحماية البذور.

بينما قامت جامعة حلوان، بتقديم خطة حول مخلفات المصانع وتأثيرها على الصحة وتلوث البيئة، من خلال مشاركة كليات ( الطب، والصيدلة، والعلوم، والتمريض، والفنون التطبيقية)، بالإضافة إلى خطة تنفيذية حول مشكلات السكان فى المناطق العشوائية (اجتماعية، ونفسية، وفنية، ومشاكل العمران)، وبمشاركة كليات (الخدمة الاجتماعية، الآداب، الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، وهندسة المطرية)، كما قدمت الجامعة خطة تنفيذية عن التراث فى منطقة حلوان بمشاركة كليات ( السياحة والفنادق، الآداب، مركز تدريب وتعليم التراث الثقافى).

كما قدمت جامعة بنها عددا من الدراسات حول تراجع إنتاجية بعض المحاصيل الاستراتيجية التى تشتهر بها محافظة القليوبية، ووضع بدائل لعدم وجود ظهير صحراوى للمحافظة وتأثيره على التوسع العمرانى، وكذلك حصر الأراضى الفضاء بالمحافظة وإعداد دراسة لاستخدامها بشكل استثمارى، وإعادة تخطيط منطقة الجزام بمدينة الخانكة وتطويرها، إضافة لدراسة وضع منظومة نظافة متكاملة للتعامل مع المخلفات وإعادة تدويرها وإنشاء عدد من المحطات الوسيطة بالمحافظة.

ووضع حلول علمية لمشكلة مكامير الفحم بعدد من قرى مركز طوخ، ووضع حلول علمية للتلوث الناتج من بعض التجمعات الصناعية فى بعض مدن محافظة القليوبية، ودراسة تطوير كافة المشروعات الخدمية بمحافظة القليوبية، وأيضًا دراسة تقنين أوضاع 3 آلاف مصنع بالمنطقة الصناعية بقرية العراكشة بمدينة الخانكة وقرية بسوس بالقناطر الخيرية، كما قامت الجامعة بدراسة أسباب تراجع الحرف اليدوية التى تشتهر بها المحافظة وإعادة إحيائها.

كما قدمت جامعة الأزهر، خطة تنفيذية متعلقة بمحور الزراعة والغذاء ممثلة فى مشروع قومى بحثى واقتصادى للتنمية المستدامة للنخيل، والتمور، والعسل، وتربية النحل، وخطة تنفيذية متعلقة بمحور البيئة والطاقة، ممثلة بمشروع مكثفات فائقة السعة لتخزين الطاقة الكهربية بتقنيات إعادة التدوير وجهاز توليد الغاز صديق البيئة.

أما خطة محور الصحة والزراعة والتنمية المستدامة فتمثل فى دراسة الآثار العلاجية للنباتات المثمرة ومخلفاتها الصناعية؛ لتعظيم الاستفادة التنموية والاقتصادية منها، كما قدمت الجامعة خطة حول محور دعم الابتكار وريادة الأعمال، ونقل وتسويق التكنولوجيا، من خلال نشر ثقافة فكر ريادة الأعمال.