بيان إعلامي عن خطة البعثات للعام الخامس 2021-2022 (الجزء الثاني)

اعتمد د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الإعلان الموحد لخطة البعثات الجزء الثاني للعام الخامس 2021/2022 من الخطة الخمسية الثامنة 2017-2022 للبعثات بالنظام التنافسي، والذى يضم برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP مع الجانب الياباني.

وتقرر أن يبدأ التقديم الإلكترونى للإعلان على المنصة الإلكترونية للبعثات اعتباراً من اليوم السبت الموافق 12/2/2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 11/4/2022 الساعة 23:59.

ويشمل الإعلان بعثات خارجية للدكتوراه، بعثات إشراف مشترك، بعثات للمهمات العلمية لما بعد الدكتوراه، بعثات لجمع مادة علمية والحصول على درجة الماجستير.

للاطلاع على كافة الشروط وآلية التقديم والمستندات والنماذج المطلوبة، يرجي زيارة الرابط:

https://bit.ly/cdm-p2

للتقديم إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية للبعثات من خلال الرابط: www.eservices.cdm.edu.eg

وسوف تقوم الإدارة المركزية للبعثات بعقد مجموعة من ورش العمل لتوضيح شروط الإعلان وآليات التقديم والإجابة على استفسارات المتقدمين خلال شهري فبراير ومارس، وسوف يتم الإعلان عن مواعيد ورش العمل على الموقع الإلكتروني للبعثات: www.cdm.edu.eg