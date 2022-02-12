رسميا..عبد الله السعيد يعلن اعتزاله اللعب الدولى مع منتخب مصر

/678949/رسمياعبد-الله-السعيد-يعلن-اعتزاله-اللعب-الدولى-مع-منتخب-مصر

أعلن عبدالله السعيد لاعب منتخب مصر وبيراميدز الإعتزال الدولي رسمياً، وذلك بعد انتهاء بطولة إمم إفريقيا وخسارة الفراعنة من نظيرة السنغال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ونشر عبدالله السعيد عبر حسابة الرسمي”تويتر”:” وقال عبدالله السعيد :"فى البداية كنت اتمنى ان نرجع بالكاس عشان نفرح كل الناس بعد المشوار الطويل فى البطولة لكن قدر الله وما شاء فعل.

وتابع:" الحمدلله تشرفت بارتداء تيشرت منتخب مصر وتمثيل بلدى لسنين طويله فى كل المراحل السنية ناشئين وشباب لحد ما وصلت للمنتخب الاول.

وواصل:” اشكر كل الاجهزة الفنية والادارية واللاعبين اللى تشرفت بالعمل معاهم فى كل المراحل.

واردف:”والنهارده اعلن اعتزالى اللعب الدولى مع منتخب مصر الاول بعد كل هذه السنين اللى اتشرفت فيها بتمثيل بلدى مصر.

واستكمل:” قرار كنت محضره من قبل البطوله وكنت اتمنى ان نكون ابطالها عشان تكون افضل ختام لمشوارى الدولى لكن الحمدلله على كل حال.

وأختتم:" وفى النهايه كل التوفيق لاخواتى اللاعبين والجهاز الفنى الفترة المهمة الجايه وان شاء الله نتأهل لكأس العالم”.

ذكر أن منتخب مصر خسر نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، أمام نظيرة السنغال، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، عن طريق ركلات الترجيح، بعد نهائة اللقاء والأشواط الإضافية بالتعادل السلبي.

قدم الفراعنة بطولة تليق بتاريخ مصر في البطولة، على الرغم من الضغوطات والإصابات التي لاحقتهم، إلا أن الوصول للنهائي ليس بالسهل ولاكن مشرف.

لعب منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021، أربع مباريات توجهة للوقت الإضافي وهو أول مرة يصل فيها منتخب في تاريخ البطولة.

كارلوس كيروش يبحث عن تحقيق وعده لمصر

جاء البرتغالي كارلوس كيروش وتوليه قيادة المدير الفني لمنتخب مصر، بعد إقالة الاتحاد المصري لكرة القدم، حسام البدري في الدور الأول من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، بسبب تراجع نتائج الفراعنة.

ظهور كارلوس كيروش في بدايته مع المنتخب لم يحكم عليه أحد، ولكن تغير بعض المراكز للاعبين في الفريق، جاء بالهجوم عليه من قبل جمهور المنتخب، ولكن كيروش أثبت غير ذلك.