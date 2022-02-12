/678953/النبراوي-المهندسون-مطالبون-باختيار-من-يقاتل-للدفاع-عن-مصالحهم-وحماية-مهنتهم

عقد المهندس طارق النبراوي ومرشحو قائمته الانتخابية "نقابيون من أجل المهندس"، مساء أمس الجمعة، مؤتمرا انتخابيا بنقابة المهندسين بسوهاج، استعرض خلاله محاور برنامجه الانتخابي استعدادا للانتخابات المقرر إجراؤها في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

دوت الخليج

اننخابات مجلس إدارة نقابة المهندسين

وقال النبراوي إن المهندسين المصريين مطالبون الآن أكثر من أي وقت مضى، في ظل التحديات التي تواجهها المهنة، باختيار مجلس يقاتل من أجل الدفاع عن مصالحهم وحماية حقوقهم، التي تأثرت كثيرا بالممارسات الخاطئة لمجالس نقابية لديها مواءماتها ومصالحها الخاصة، بشكل انعكس سلبا على دور النقابة في حماية المهنة وتحقيق مصلحة المهندس.

وأكد النبراوي أنه سيشرع فور انتخابه في تفعيل قرار الجمعية العمومية الصادر عام ٢٠١٥ بمنع خريجي الكليات والمعاهد الخاصة التي يقل مجموع الالتحاق بها عن التنسيق الحكومي بأكثر من عشر درجات مئوية من الانضمام للنقابة ومن ثم عدم ممارسة المهنة، بالشكل الذي يحمي مهنة الهندسة من زيادة الأعداد غير المؤهلة، والتصدي لظاهرة البطالة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين صفوف المهندسين، موضحا أن هذا القرار كان يجب أن يدخل حيز التنفيذ عام ٢٠٢٠، غير أن المجلس المنتهية ولايته لم يفعل القرار مما أدى إلى ضعف المستوى المهني للخريجين، وأكد أن مجلسه سيولي اهتماما خاصا بملف التعليم الهندسي من أجل ضمان تأهيل المهندسين لسوق العمل، ومنع ظاهرة زيادة أعداد المهندسين غير المؤهلين.

وعلى هامش المؤتمر، افتتح النبراوي قاعة كبار الزوار بنقابة المهندسين في سوهاج.

من جانبه، أشاد المهندس حسام الزغاوي، نقيب مهندسي سوهاج، بدور النبراوي ومجلسه خلال الفترة ٢٠١٤-٢٠١٨ في دعم النقابة الفرعية بسوهاج في شراء أرض نادي المهندسين بمدينة سوهاج الجديدة، بتكلفة منخفضة لم تتجاوز تكلفة المرافق، مما سهل على النقابة من تأسيس نادً لطالما حلم به مهندسو المحافظة.