/678956/وزيرة-الصناعة-تفتتح-المبنى-الجديد-لمعامل-الفحص-بهيئة-الرقابة-على-الصادرات-بالدخيلة

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين والمستوردين من خلال الالتزام بتنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة دولياً في إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المصدرة والمستوردة وبما يسهم في تيسير حركة التجارة بين مصر ومختلف الاسواق العالمية .

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واشارت الى ان الوزارة تعمل على تطوير المنظومة الاجرائية بفروع هيئة الرقابة على الصادرات والواردات وبما يسهم في تسريع وتيرة الفحص والافراج عن الشحنات وعدم تكدس المنتجات في الموانئ المصرية، لافتةً الى جهود الحكومة المصرية الهادفة الى حوكمة كافة المنافذ الحدودية وتطوير الدوائر الجمركية وبما يسهم في تقليل زمن الافراج الجمركي وتسهيل الاجراءات جاء ذلك خلال افتتاح الوزيرة للمبنى الجديد لمعامل الفحص بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء الدخيلة بمحافظة الاسكندرية، وقد رافق الوزيرة خلال الافتتاح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات واللواء/ محمد الزلاط رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

رفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة

وقالت الوزيرة ان الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قامت برفع كفاءة البنية التحتية لمعامل الهيئة بميناء الدخيلة حيث قامت بانشاء مبنى جديد للمعامل الكيمائية والصناعية لفحص الرسائل الواردة لميناءي الاسكندرية والدخيلة، مشيرةً الى ان المبنى الجديد يضم 29 معملاً تغطي كافة مجالات الفحص التقليدية وعدد من المجالات الجديدة والتي تتواجد لاول مرة في مصر والشرق الاوسط حيث تم إنشاء 4 معامل متخصصة في مجالات جديدة تشمل البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل وفحص المنظفات والصابون بالاضافة إلى فحص الأخشاب ومواد البناء واختبارات جودة النسيج وأشارت الوزيرة إلى أن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعمل على تطوير المعامل الغذائية والكيميائية وتزويدها بأحدث الاجهزة المعملية لتوسيع نطاق مجالات الفحص وزيادة السعة المعملية وذلك بهدف الحصول على افضل النتائج في اسرع وقت ممكن ومن ثم استيعاب الواردات وتعزيز ودعم الصادرات.

المبنى الجديد مكون من4 طوابق

اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أكد أن المبنى الجديد مكون من4 طوابق حيث يضم الطابق الارضي 5 معامل في مجالات فحص المنتجات البترولية، والكيماويات الأمنية، والكابلات الكهربائية ، وقواطع التيار المنزلية بالإضافة إلى مقابس ومفاتيح الإنارة والشاسيهات الكهربائية ، مشيراً إلى أن الطابق الأول يتضمن 10 معامل متخصصة ومن بينها معامل فحص الكرتون والمنتجات الورقية والاختبارات الكيمائية على المنتجات الغذائية ، والخصائص الطبيعية للمنتجات بالاضافة إلى معمل الفيروسات البيولوجية.

ولفت النجار إلى أن الطابق الثانى يضم 8 معامل تشمل مجالات البوليمرات والبلاستيك القابل للتحلل ، وتقدير بقايا العناصر الثقيلة وفحص التبغ والسجائر ، وفحص الأخشاب ومواد البناء بالاضافة إلى فحص البصريات، واختبارات الكيمياء الصناعية فضلاً عن إختبار المنظفات، وفحص الدهانات والأحبار والأدوات الكتابية، مشيراً إلى أن الطابق الثالث للمبنى يضم 6 معامل متخصصة فى مجالات تقدير متبقيات المبيدات ، وتقدير السموم الفطرية ، وتقدير المواد المضافة إلى جانب فحص النسيج والجلود ولعب الأطفال ، والفريون، والمعايرة .

الهيئة توفر خدمات الفحص بما يزيد عن 400 إختبار معتمد

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الى ان الهيئة توفر خدمات الفحص بما يزيد عن 400 إختبار معتمد وذلك بكافة مؤانىء الدولة الجوية والبحرية والبرية والتى تشمل مطار القاهرة ومؤانىء الدخيلة ودمياط وبورسعيد والأدبية وأسوان وسفاجا ونوبيع، لافتاً إلى ان معامل الاختبارات الغذائية والكيمائية بالهيئة من أوائل المعامل المصرية التى تم إعتمادها دولياً طبقاً للمواصفة القياسية ISO /IEC/17025 ،وذلك بالاضافة الى أن معامل الهيئة حاصلة على الاعتماد الدولى من المجلس الوطنى للاعتماد " إيجاك".