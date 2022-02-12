وزيرة الهجرة تهنئ ليلى بنس لتصدرها قائمة فوربس: نموذج مصرى مضىء

وقالت وزيرة الهجرة، إن شعار "مصر تستطيع" بأبنائها فى الخارج يتحقق دوما مع كل إنجاز يحققه خبراء مصر حول العالم، معربة عن كل فخرها بـ ليلى بنس كنموذج مشرف للمرأة المصرية المهاجرة بالخارج، فضلا عن أنها سباقة دومًا فى المشاركة بسلسلة مؤتمرات مصر تستطيع لطرح خبراتها من أجل الاستفادة منها.
وتابعت الوزيرة: "فخورون بقصة نجاح ليلى بنس لأنها نموذج مصرى مضىء ومشرف فى الخارج، كما أنها تستحق الكثير فهى تعشق مصر وتترجم هذا الحب والانتماء إلى دعم لوطنها، حيث ساهمت بشكل كبير فى دعم المشروع القومى العظيم حياة كريمة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبذلت جهودا كبيرة هى وزوجها رجل الأعمال درايدن بنس وابنتهما، للترويج للمشروع بالولايات المتحدة الأمريكية من خلال تدشين حملة تبرعات كبرى".
والسيدة المصرية ليلى بنس واحدة من أهم وأنجح المخططين الماليين فى أمريكا، كما تتمتع بخبرة بلغت أكثر من 40 عامًا، فضلاً عن اهتمامها بالاستثمار فى التدفق النقدي، الأمر الذى أكسبها كفاءة متميزة فى مجال إدارة الثروات، إذ أنها تدير مؤسسة بنس لإدارة الثروات الواقعة بمدينة نيوبورت بيتش بولاية كاليفورنيا، كما يتولى زوجها السيد درايدن بنس منصب كبير مراقبى الاستثمارات فى المؤسسة.
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