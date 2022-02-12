استقبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم السبت، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، بديوان عام محافظة بورسعيد، وذلك لمتابعة ٱخر المستجدات في منظومة التأمين الصحي الشامل و تفقد عدد من المنشٱت الطبية بالمحافظة لمتابعة سير العمل.
.
ورحب محافظ بورسعيد بالدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة، موجها الشكر للسيد الوزير لدعمه المتواصل للمنظومة الصحية ببورسعيد، مؤكدا أن بورسعيد شهدت طفرة غير مسبوقة في القطاع الصحي بعد تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
يذكر أن زيارة وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة تتضمن عقد اجتماع موسع لعرض الموقف الحالي لعدد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الصحي ببورسعيد، يعقبها جولة موسعة على عدد من المنشٱت الطبية لمتابعة سير العمل و أعمال التطوير الجارية بعدد من المستشفيات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ بورسعيد يستقبل وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة لمتابعة مستجدات... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.