/678962/موسيماني-يحاضر-لاعبي-الأهلي-قبل-مواجهة-الهلال-السعودي-اليوم-تفاصيل

عقد موسيماني المدير الفني للأهلي محاضرة فنية أخيرة للاعبي الفريق وذلك قبل مواجهة الهلال السعودي، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثانية عشرة والربع ظهرً اليوم .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وحرص موسيماني علي شرح كافة الامور الخاصة بالمباراة من أجل حصد الميدالية البرونزية اليوم.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.

تعادل الهلال أمام الترسانة 0/0 في الدور التمهيدي للبطولة العربية، في عام 1987، وفي العام التالي تكرر التعادل بين الهلال والأهلي بنتيجة 1/1 في تصفيات البطولة العربية.

‏فاز الأهلي على الهلال، بهدف نظيف ضمن بطولة النخبة العربية الأولى، في عام 1995، ليحرم الفريق السعودي من التتويج باللقب، ويمنحه لغريمه التقليدي الشباب، وفي العام التالي فاز الأهلي على الهلال 2 / 1 ضمن البطولة العربية الـ12.

الهلال يأخذ بالثأر من شباب الأهلي

ثأر الهلال لهزائمه أمام الأهلي، بعدما فاز شباب الفريق السعودي على نجوم الأهلي بهدف نظيف ضمن نهائي دورة الصداقة الدولية في عام 1995، وفي عام 2001 فاز الإسماعيلي على الهلال 2 / 1 ضمن نهائي كأس السوبر المصري السعودي.

ضمن الدور التمهيدي لدوري أبطال، تعادل الأهلي أمام الهلال سلبيا، قبل أن يفوز الهلال على الزمالك بثنائية نظيفة في نفس الموسم من البطولة العربية، وتعادلا إيابا 1/1، في موسم 2003 / 2004