/678972/عمر-كمال-لمنتقدي-حفله-بأمريكا-الدكر-ياخد-ميعاد-ويجيلي-أمريكا

خرج مطرب المهرجانات عمر كمال عن صمته ورد على منتقدر حفله بأمريكا، مادحًا ذاته بعدما قدم 11 حفلة بمفرده.

دوت الخليج يرصد رد مطرب المهرجانات عمر كمال على منتقدي حفله بأمريكا.

عمر كمال يهاجم متابعيه بعد حفله بأمريكا

وقال كمال خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، "أنا ربنا كرمني وطلعت أمريكا بـ كام حفلة ودي إرادة ربنا، ومع ذلك الناس مش سايباني في حالي، وبقول لأي حد بيتكلم أنا عاوزك تبقى دكر وراجل روح خدلي ميعاد من السفارة الأمريكية وتعالى أمريكا".

وتابع "أنا بقبض مبلغ وقدره الحمدلله وبطولي بايع 11 حفلة وعايز نجم في مجالي الشعبي ويعمل زيي هما بيشتغلوا حفلتين تلاتة وبيرجع بلده، واللي بيشتمني يجي ويوريني لأن اللي بياخد فيزا لأمريكا في الوقت دا بطل وباشا".

عمر كمال يثير الجدل بظهوره مع الفتيات رفقة كوسكال بابا

على الصعيد الآخر، أثار مطرب المهرجانات عمر كمال جدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا بعدما نشر صورة برفقة بكوكسال بابا وعدد من البنات.

وعلق كمال قائلًا:”لما اكون علي الله حكايتي و صاحبي يخرجني اسهر مع بنات”.

هذا وقد أحيأ الفنان عمر كمال وزميله حسن شاكوش حفل غنائي جديد، بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك يوم 10فبراير الماضي، ومن المقرر أن تستمر تلك الحفلات حتى 4 مارس المقبل.

وشوق حسن شاكوش جمهوره للحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، حيث نشر البوستر الرسمي لحفله مع عمر كمال، وعلق عليه قاىلا: «انتظرونا في أمريكا أن شاءالله

من جانبه،انتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي فيديو من حفلة المطرب الشعبي عمر كمال في سياتل واشنطن، وظهر في الفيديو مشادة عنيفة بين أشخاص من الحفلة وانتشرت حالة من التوتر في المكان وإنفعال رجال الشرطة لمحاولة السيطرة على الوضع، الذي فاق الحد.

مشادة عنيفة بحفل عمر كمال

ومن ثم هاجم الجمهور المطرب عمر كمال بشكل واسع، حيث كتب أحدهم:”هيك مطرب بيتفرج عليه هيك جمهور كيف متوقع يكون جمهور حسن شاكوش وعمر كمال وحمو بيكا اقل شي يصير هيك شي”.