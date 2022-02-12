/678973/حركة-تنقلات-للوحدات-المحلية-بكفر-صقر-وتعين-عبده-البرماوي-رئيسا-لمجلس-قروي- الهجارسة
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قرار بحركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمركز كفر صقر لإعادة تنظيم العمل.
حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية
دوت الخليج
وتضمن قرار محافظ الشرقية ، تعينن المحاسب عبده السيد علي البرماوي ، رئيسا للوحدة المحلية بالهجارسة ، والذي يضم قري " الهجارسة - نجوم - الرباعي - عزبة العمدة - ابن العاص - الفرايين - ابو شرابية - شنيط الحرابوة - تليجة ".
وحرص الدكتور جلال عبدالكريم ، رئيس مجلس مدينة كفر صقر ، علي عقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الوحدات المحلية ، لتنفيذ تكليفات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ، بتكثيف الحملات الميدانية علي مستوي القري والعمل علي حل أي مشكلات تواجه المواطنين .
ويمتلك المحاسب عبده البرماوي رئيس الوحدة المحلية الجديد لمجلس قروي الهجارسة خبرة كبيرة في ملف الادارة المحلية ، حيث تدرج في العديد من المناصب منها سكرتير الوحدة المحلية لمجلس قروي الهجارسة ، ثم رئيسا للوحدة المحلية بمجلس قروي ابو الشقوق ، ليتم نقله في الحركة الأخيرة رئيسا للوحدة المحلية بالهجارسة ، نظراء لكفاءته وسمعته الطيبة .
وأكد محافظ الشرقية أن القرار يهدف لتحسين منظومة العمل والارتقاء بكافة الخدمات المؤداة للمواطنين.
يذكر أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولحسن سير العمل وانتظامه.
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