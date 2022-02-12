/678973/حركة-تنقلات-للوحدات-المحلية-بكفر-صقر-وتعين-عبده-البرماوي-رئيسا-لمجلس-قروي- الهجارسة

حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية

دوت الخليج

وتضمن قرار محافظ الشرقية ، تعينن المحاسب عبده السيد علي البرماوي ، رئيسا للوحدة المحلية بالهجارسة ، والذي يضم قري " الهجارسة - نجوم - الرباعي - عزبة العمدة - ابن العاص - الفرايين - ابو شرابية - شنيط الحرابوة - تليجة ".

وحرص الدكتور جلال عبدالكريم ، رئيس مجلس مدينة كفر صقر ، علي عقد اجتماعات مكثفة مع رؤساء الوحدات المحلية ، لتنفيذ تكليفات محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ، بتكثيف الحملات الميدانية علي مستوي القري والعمل علي حل أي مشكلات تواجه المواطنين .

ويمتلك المحاسب عبده البرماوي رئيس الوحدة المحلية الجديد لمجلس قروي الهجارسة خبرة كبيرة في ملف الادارة المحلية ، حيث تدرج في العديد من المناصب منها سكرتير الوحدة المحلية لمجلس قروي الهجارسة ، ثم رئيسا للوحدة المحلية بمجلس قروي ابو الشقوق ، ليتم نقله في الحركة الأخيرة رئيسا للوحدة المحلية بالهجارسة ، نظراء لكفاءته وسمعته الطيبة .

وأكد محافظ الشرقية أن القرار يهدف لتحسين منظومة العمل والارتقاء بكافة الخدمات المؤداة للمواطنين.

يذكر أن القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 م بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهم وعلى القانون رقم 81 لسنة 2016 م بشأن إصدار قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ولحسن سير العمل وانتظامه.