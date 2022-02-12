وزيرة خارجية ألمانيا: ندعو كافة مواطنينا لمغادرة أوكرانيا فورا

أكد وزير الخارجية سامح شكرى ان مصر تنظر بقلق شديد ازاء التطورات الراهنة حول أزمة أوكرانيا، موضحا أهمية الامن والاستقرار وعدم حدوث توتر فى أي بقعة من بقاع العالم.

بدورها أوضحت وزيرة الخارجية الألمانية أن بلادها تعمل بكل جهودها لإيجاد حل لأزمة اوكرانيا ، لافتة إلى أن المستشار الألماني سيزور موسكو وكييف يومي الاثنين والثلاثاء، مؤكدة على أن أي عدوان على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة جدا قي ظل زيادة القوات في بيلاروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا، مشيرة لأهمية الاستعداد لكافة السيناريوهات وهناك مشاورات مكثفة مع الشركاء.

أوضحت وزيرة خارجية المانيا أن بلادها ستبقي على السفارة مفتوحة قي أوكرانيا، مؤكدة ان مواطنيها سيغادرون كييف فورا وسنعلن تحذيرا للسفر لأوكرانيا ، ونطالب كافة المواطنين الالمان بضرورة مغادرة أوكرانيا فورا.