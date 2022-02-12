/678944/السفير-محمد-حجازى-مشاركة-الرئيس-السيسى-فى-قمة-محيط-واحد-أكدت-مكانة-مصر-فى-القضايا-الدولية-والكونية-المتعلقة-بمستفبل-البشرية

قال السفير محمد حجازى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ان دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة في قمة "محيط واحد " بفرنسا ضمن عدد محدود من القادة تؤكد على عمق العلاقات المصرية-الفرنسية وما حققته على الصعيد الثنائى والتنسيق الأقليمى والدولى خلال الأعوام الماضية.

دوت الخليج

مشاركة السيسي فى قمة محيط واحد

واوضح السفير محمد حجازى، عبر مداخلة هاتفية على برنامج اليوم المذاع على قناة دى ام سى، أن تلك الدعوة تأتى فى اطار مواجهة واحدة من أهم القضايا وهى التدهور البيئى على المحيطات، مشيرا الى ان قمة "محيط واحد" هى بمثابة تجسيد للقضية المشتركة بين عدد من قادة دول العالم ذات مكانة فى قضية التغيير المناخى.

واضاف السفير محمد حجازى ان حماية البيئة البحرية هام للغاية لدولة مثل الدولة المصرية تطل على البحر الأحمر وعلى البحر المتوسط وبها أنهار، وخاصة ان الدولة المصرية مقبلة على استضافة مؤتمر الأطراف المعنية بتغيير المناخ والذى سينعقد فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ، مؤكدا على ان الدولة المصرية هى صاحبة رؤية والتى عبرت عنها فى قمة المناخ فى باريس 2017 مع الرئيس الفرنسى.

وأكد على ان قمة محيط واحد هى قمة للقادة والدول صاحبة التأثير على واحد من أهم الملفات ، ومشيرا الى ما قاله الرئيس عبد الفتاح السيسى ان 70% من الكرة الأرضية هو من المياه والمحيطات ، وبالتالى المحيطات تتحمل عبء التغييرات المناخية والانبعثات الحرارية وتمتص 90% من تلك الانبعثات

واشار الى ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو ان المحيطات هى أداة للوصل بين الثقافات والقارات والشعوب ، بالأضافة الى دورها كأداة للتنمية الاقتصادية وللنقل البحرى ، قائلا ان دور المحيطات يحتم علينا حمايتها سواء من خلال الاقطار القانونية والتى اشار اليها الرئيس عبد الفتاح السيسى او من خلال قمة مشبها لقمة بريست فى فرنسا.

دور الدولة المصرية فى قضية التغير المناخى

قال السفير محمد حجازى ان مصر شريك رئيسى فى قمة محيط واحد وفى مؤتمر الاطراف الخاص بالمناخ، مؤكدا على ان الدولة المصرية ضمن مجموعة الدول المعنية بالحفاظ على البيئة و مواجهة تحديات المناخ، وذلك لان قضية تغيير المناخ هى القضية الاهم والتى ستبقى لان الخطر هو خطر محيط بالجميع

واكد على ان الدولة المصرية هى ليست فقط صاحبة مكانة فى قضايا اقليمية او دولية بعينها، ولكن فى قضايا كونية ذات تأثير هام على مستفبل البشرية، موضحا ان دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى قمة محيط واحد لها اهمية خاصة ورمزية تعكس احترام المجتمع الدولى لمكانة مصر وكذلك لدور مصر الفعلى فى تلك القضية