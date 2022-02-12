/678988/سامح-شكري-لنظيرته-الألمانية-مصر-توفر-كل-سبل-الرعاية-لمواطنيها-بجميع-المجالات

قال وزير الخارجية شكرى، أن زيارة وزير الخارجية الالمانية للمنطقة تعكس مدى اهتمام المانيا الاتحادية بالمنطقة، موضحاً أنها التقت مع الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم للتطرق لعدد من الملفات، مشيراً الى أنه تم عقد جلسة مباحثات مشتركة تناولت عدد من الملفات الإقليمية، وذلك خلال فى مؤتمر صحفى عقده اليوم مع وزيرة خارجية ألمانيا.

دوت الخليج

وأضاف سامح شكرى، فى مؤتمر صحفى مع وزيرة خارجية ألمانيا، أنه تم التباحث حول ملف حقوق الإنسان فى كلا البلدين خلال جلسة المباحثات، موضحاً أنه شرح للوزيرة الألمانية ما تقوم به الدولة المصرية لتوفير كافة سبل الرعاية لمواطنيها فى كافة المجالات.

من جانبها أكدت أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا الاتحادية، أن مصر شريك رئيسى لبلادنا فى المنطقة، وقالت خلال المؤتمر الصحفى مشترك مع سامح شكرى وزيـر الخـارجـيـة، ان الوضع الحالي فى غزة لا يمكن أن يستمر بين إسرائيل وفلسطين ولابد من الحوار.

وأوضحت انها تتابع الوضع فى ليبيا، كما أشارت إلى دراسة اللغة الألمانية فى مصر، لافتة إلى ان الشركات الألمانية تستثمر بشكل كبير فى مصر لذلك لابد من شروط واضحة للمنافسة.

التغلب على ظاهرة المناخ أصبحت مهمه

وقالت وزيرة الخارجية الالمانية ،ان التغلب على ظاهرة المناخ أصبحت مهمه بالنسبة لدول كثيرة.. مشيرا إلى ضرورة المحافظة على الكوكب وحماية المناخ وهذا دور للحكومات والمجتمع المدنى. كما أشارت الى ان المباحثات مع مصر ركزت على شأن حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه لا امان دون السماح للجميع بالمشاركة السياسية.

أول زيارة رسمية لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك

يذكر أن هذه الزيارة هى أول زيارة رسمية لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، إلى مصر منذ تولى الوزيرة مهامها فى ديسمبر 2021 ، والتي تأتى ضمن زيارة للشرق الأوسط تشمل الأردن، وسوف تستعرض آنالينا مع المسئولين فى مصر، مجالات محتملة للتعاون فيما يتعلق بالمؤتمر الـ27 لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 27)، والذى من المقرر أن تستضيفه مصر نوفمبر المقبل.

الصراع فى ليبيا

كما أشارت وزيرة خارجية ألمانيا أنّالينا بيربوك ، أن مصر تعد شريكًا مهمًا ليس فقط فيما يتعلق بنزاع الشرق الأوسط ولكن أيضًا بالنسبة للعديد من التحديات الإقليمية مثل الصراع فى ليبيا، مشيرة إلى أن ألمانيا تحتفل هذا العام بمرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية مع مصر، وترغب فى البناء على هذا من أجل المستقبل ودعم مصر فى مساعيها لتعزيز مشاركة المجتمع المدنى فى العمليات السياسية والاجتماعية.