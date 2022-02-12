/678993/تطوير-ورفع-كفاءة-طريق-جرجا-ـ-الصحراوي-الغربي-بتكلفة-50-مليون-جنيه-بسوهاج

أكد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، على انتهاء الهيئة العامة للطرق والكباري من أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق جرجا/ الصحراوي الغربي، بطول 18 كيلومتر، وبتكلفة إجمالية 50 مليون جنيه، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة "، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الطرق، خاصة الطرق السريعة والحيوية بنطاق المحافظة ويرصد موقع دوت الخليج التفاصيل.

وأوضح المهندس محمد عبد العاطي مدير عام هيئة الطرق والكباري بسوهاج، أن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق جرجا/ الصحراوي الغربي، مرورا بوصلة مطار سوهاج الدولي وحتى مدخل الصحراوي الغربي، شمل إعادة رصف الطريق بطول 18 كيلومتر، بواسطة تدوير لطبقات الرصف بتقنية FDR، بالإضافة إلى أعمال التخطيط المروي للطريق، وإنشاء مطبات صوتية للحد من السرعات.

" سوهاج " : غدا الأحد بدء التقديم للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا بالقوى العاملة

على جانب اخر أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية القوى العاملة بالبدء في قبول طلبات التدريب للدورة الرابعة للفندقة الشاملة مجانا، وذلك بداية من غدا الأحد ولمدة 10 أيام ، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية بعد الظهر بمقر ديوان المديرية بشارع أسيوط - سوهاج ، وسيتم عقد مقابلات الاختيار يومي الأربعاء والخميس 23 ، 24 فبراير الجاري .

وأوضح هشام أبو زيد وكيل وزارة القوى العاملة بسوهاج أنه سيتم التدريب بمركز التدريب المهني بحي الكوثر التابع للمديرية علي ثلاثة أقسام هي : المطبخ ، والأغذية والمشروبات، والإشراف الداخلي وخدمة الغرف ، لافتا إلى أن الجانب العملي يمثل 80% والنظري يمثل 20% ، وذلك بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة WFP ومنتجع الهيلتون بالأقصر .

وأضاف وكيل الوزارة أن التدريب يتم تحت رعاية وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، لمدة ستة أسابيع منها، أربعة أسابيع في مركز التدريب بالكوثر المجهز بأحدث المعدات الفندقية وأسبوعين في هيلتون الأقصر، مشيراً إلي أنه يشترط في المتقدم : الحصول علي مؤهل عالي أو متوسط ، حسن المظهر ، اجتياز المقابلة الشخصية ، والسن لا يزيد عن 30 سنة .

وأوضح أن الأوراق المطلوبة للتقديم هي : صورتين من بطاقة الرقم القومي ، وصورتين من المؤهل الدراسي ، وشهادة صحية بالخلو من الأمراض وبرنت تأميني "بعد اجتياز المقابلة الشخصية" ، وصورتين شخصيتين ، وصورتين من الموقف من التجنيد للذكور ، شهادة قيد (كعب عمل) من مكتب العمل التابع له ، وسيرة ذاتية للمتقدم .

وأضاف مدير المديرية أن مميزات التدريب عديدة منها : الحصول على شهادة معتمدة بإتمام التدريب من وزارة القوي العاملة، وبرنامج الأغذية العالمي، وفندق هيلتون الأقصر ، شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة مجانا، تتيح للمتدرب تغيير مهنته في بطاقة الرقم القومي وجواز السفر .

كما يحصل المتدرب علي بدل نقدي يومي قدره 40 جنيها تصرف في نهاية الأسابيع الأربعة مع وجبة خفيفة يومياً ، وتكاليف الإقامة والانتقالات والوجبات بالأقصر لمدة أسبوعين ، وتأمين ضد إصابات العمل ، وزي موحد وأدوات كتابية وكل ما يلزم التدريب ، ويكون للمتدرب الأولوية في فرص العمل التي توفرها مديرية القوي العاملة داخل المحافظة أو خارجها .