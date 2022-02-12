/678997/شاهد-الإثبات-بقضية-الآثار-الكبرى-علاء-حسانين-جهز-مقابر-لإخفاء-القطع-الأثرية-على-مستوي-الجمهورية

واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت الموافق 12\2\2022، محاكمة رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين، و23 آخرين، في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«الآثار الكبرى» بالاستماع إلى شهود الإثبات.

دوت الخليج

الاستماع للشهود فى قضية حسن راتب

وقال العميد شريف فيصل، رئيس مباحث الأموال العامة بمحافظة القاهرة، إن التحريات السرية التي أجرتها مباحث الاموال العامة، أوضحت ممارسة المتهم علاء حسانين نشاطا غير مشروع بمنطقة عزبة خيرالله بمصر القديمة، إضافة إلى أعمال الحفر بالمنطقة واستخراج قطع أثرية منها لبيعها فى الخارج.

وأضاف الشاهد أن المتهم علاء حسانين، عضو مجلس النواب السابق، جهز وأعد مقبرة لإخفاء القطع الأثرية الناتجة من عمليات الحفر في مناطق عديدة على مستوى الجمهورية لحين التصرف فيها بالبيع.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة قررت حبس حسن راتب وعلاء حسانين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في اتهامهما بتكوين تشكيل عصابي من 19 متهم يقومون بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختلست بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية، لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج لذات الغرض.