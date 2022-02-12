/678998/مبعملش-عيد-ميلاد-لنفسي-ولو-النجاح-بالشكل-كنا-قعدنا-في-البيت-أبرز-تصريحات-غادة-عبد-الرازق-في-برنامج-النجوم-مع-إيمان

كانت الفنانة غادة عبد الرازق ضيفة الإعلامية إيمان بسيوني، في واحدة من حلقات برنامج «النجوم مع إيمان»، وأثناء الحلقة تحدثت غادة عن العديد من الأسرار عن حياتها وأعمالها وطريقة تفكيرها التي نضجت وتغيرت عن قبل.

دوت الخليج يعرض لكم أهم تصريحات غادة عبد الرازق في برنامج النجوم مع إيمان

غادة عبد الرازق عن تغير اختيارتها

تم تصوير حلقة غادة عبد الرازق في برنامج «النجوم مع إيمان» في بيتها، وكان هذا بناءًا على طلبها الشخصي، ولما سؤلت عن السبب تحدثت عن التغيرات التي طرأت عليها مع العمر ومرور السنين، فقالت:

- بقيت مرتبطة بالبيت أكتر.

- قللت في الظهور، وبقيت أشتغل اللي هيسعدني وبس.

- وانا صغيرة كنت بحب الخروج والسهر والمكياج واللبس.

- البيت هو الأمان والمحبة من غير شروط.

غادة عبد الرازق:"عمري ما عملت عيد ميلاد لنفسي"

صرحت غادة عبد الرازق عدد من التصريحات الخاصة بشعورها تجاه حفلات أعياد الميلاد، فقالت:

- عمري ما عملت عيد ميلاد لنفسي.

- آخر عيد ميلاد أهلي عملوه لي بالعافية من 25 سنة، وكان جوه البيت.

- روتانا بنتي بتعمل عيد ميلادها في البيت.

أُسس اختيار غادة عبد الرازق

تحدثت غادة عبد الرازق مع إيمان بسيوني عن أُسس أختيار الشخصيات التي تقدمها، تحديدًا في الدراما، وقالت:

- لازم أحس ان الشخصية جديدة وفيها تركة.

- مثل مسلسل «مع سبق الإصرار»، فريدة الطبجي ست تعمل المستحيل للنجاح في عملها.

- اخترت مسلسل «البطنية» عشان نادية الجندي عمته كفيلم وكسر الدنيا.

- «ضد مجهول» شوفت فيه أمي الله يرحمها.

- أستوحيت الشخصية التي قدمتها في مسلسل «الكابوس» من ماما برضه.

- كنت عايزةالناس تشوف ديفوهاتي في مسلسل الكابوس ورفضت أحط المكياج.

- كنت عايزة الناس تشوفني زي مانا شوفت أمي.

- قصة بطل مسلسل «الكابوس» قصة حقيقية.

غادة عبد الرازق في برنامج النجوم مع إيمان

قالت غادة عبد الرازق انا تتمنى لو كان لها ابن ولد، رغم محبتها لبناتها، ولكنها تشعر بهذا لا إراديًا، حيث قالت:

- بقول لروتانا بنتي ربنا يخليكوا ليا يا بنات، بسمن جواية نفسي يبقى عندي ولد غصب عني.

- لو كنت خلفت ولد كنت هاسميه على اسم خليل أخويا الله يرحمه.

- البنت والولد لهم نفس الحقوق.

حديث غادة عبدالرازق عن الفن

صرحت غادة عن النجاح التي وصلت إليه وتأمل أن تصل لما هو أعلى منه، وقالت:

- لو النجاح بالجمال ففي غيرنا أحلى مليون مرة.

- في مقومات كتير قوي في الفن غير الجمال، وإلا كنا قعدنا في البيت.

- ممكن تضحكي على أي حد، إلا الجمهور اللي بيتفرج عليكي؛ لأنه زكي جدًا.

- الإنسان القوي هو اللي بيعتذر.

- باعتذر عن الأدوار اللي بحس أنها حشو ولعبتها قبل كدا.

- كنت متعمدة ألعب الأدوار القوية اللي بتاخد حقها.

- لما بلعب دور الست المستسلمة والدنيا جاية عليها الستات بتقابلني يقولوا لي "ليه كدا؟!".

- الست اللي قاعدة في البيت مش عارفة تاخد حقها، عايزاني أنا آخد حقها وأديها قوة بالقدوار اللي بقدمها.

- انا أشتغلت وانا صغيرة وكونت نفسي.

غادة عبد الرازق تبدأ مشوارها الفني بالغناء

عندما سألت الإعلامية إيمان بسيوني الفنانة غادة عبد الرازق عن بداية مشوارها وهل كان بالإعلانات، ردت وقالت:"

- أول حاجة عملتها غنيت.

- كنت عايزة أشتهر.

- عملت أغنية باسم هواك قربني؛ عشان أكمل مسيرة سيمون.

- أهلي كانوا مش طايقيني عشان عايزة أمثل.

- كنت بقولهم:"الكومبارس هتبقى نجمة".

- المخرج حسن عبد السلام هو اللي راهن بيا.

- أول بطولة ليا كانت في التيلفزيون «سوق العصر»، أمام محمود ياسين وكمال أبو ريا وفادية عبد الغني.

بيزنس غادة عبد الرازق لأول مرة في العالم

أعلنت الفنانة غادة عبد الرازق عن العمل الخاص بها خارج التمثيل، وهي صناعة الإثاث المنزلي، بالتعاون مع الفنان التشكيلي بهاء خاطر، وهو في أصل طبيب أسنان، وجاء التعاون بعد لوحة رسمها لها، وهذه الفكرة يتم تطبيقها لأول مرة في العالم أن يتعاون فنان تشكيلي مع فنان من مجال آخر في التصاميم.