فحص 2303 مواطنين ضمن قافلة طبية فى قريتين بأسوان

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة فى أسوان، فى تصريحات صحفية، أن القافلة الطبية قدمت خدماتها على مدار يومين لأهالى قرية بشاير الخير التابعة لمركز أسوان، وأيضاً قرية المحاميد فى مركز إدفو.

وأوضح أنه تم خلال القافلة إجراء الكشف الطبى على 2303 مواطنين، تحت إشراف الدكتور طارق صبح منسق القوافل العلاجية المتنقلة فى مديرية الصحة، وأن القافلة تضمنت عدة تخصصات طبية، بالإضافة لإجراء التحاليل، وعقد ندوات توعية للأهالى.