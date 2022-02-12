جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم السبت مع وكيل وزارة الصحة بالمحافظة لبحث الاستعدادات الخاصة لبدء فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة بالمحافظة.
وأوضح المحافظ أن الحملة تأتى ضمن الحملات الدورية التى تنفذها الوزارة لضبط معدلات الزيادة السكانية فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة وتحقيق رؤية مصر 2030.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنوية عن الحملة ، ومتابعتها بالتنسيق مع الإدارات والوحدات الصحية بالمدن والقرى، مشيرا إلى أهمية تعاون الأجهزة التنفيذية والمواطنين مع القائمين على الحملة التى يتم تنفذها وزارة الصحة، لتحقيق المستهدف منها فى إطار الاهتمام بصحة وتنمية الأسرة.
من جانبه، أوضح الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، أنه سوف يتم تنفيذ الحملة التنشيطية على مرحلتين، حيث تبدأ المرحلة الأولى غداً الأحد 13 فبراير وتستمر حتى الخميس المقبل وتشمل إدارات(ببا، الواسطى، اهناسيا وناصر).
فيما تبدأ المرحلة الثانية من 20 إلى 27 فبراير الحالى ، وتشمل إدارات(سمسطا، الفشن وبنى سويف)، ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة "بالمجان"، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلا عن إقامة عن معارض لمنتجات نوادى المرأة بالوحدات الصحية ضمن فاعليات الحملة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. انطلاق الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة ببنى سويف على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.