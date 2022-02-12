غدا.. انطلاق النسخة الرابعة للأسبوع العربى للتنمية المستدامة

جدة - نرمين السيد - تنطلق غدًا، النسخة الرابعة للأسبوع العربى للتنمية المستدامة، بالشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الدول العربية، تحت عنوان "معًا لتعافى مستدام" للتخفيف من التداعيات والآثار السلبية لجائحة كورونا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى الدول العربية".





ومن المقرر أن تشارك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى فعاليات اليوم الأول، وتشارك بجلسة إطلاق تقرير "تمويل التنمية المستدامة فى مصر"، وهو أول يصدر فى العالم حول تمويل أهداف التنمية المستدامة، كما تشارك بجلسة تجارب شبابية عربية ملهمة فى مجال التنمية المستدامة، والتى تأتى ضمن فعاليات اليوم الثانى من الأسبوع العربى للتنمية المستدامة.

وتتضمن جلسات اليوم الأول جلسة بعنوان العروض الموجزة حول تقرير تمويل التنمية المستدامة فى مصر، وأخرى بعنوان إطلاق الشبكة العربية للعلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة.

كما تناقش جلسات اليوم الثانى عددًا من الموضوعات المهمة أبرزها جلسة الحوكمة من أجل التنمية المستدامة: التجربة المصرية بمشاركة الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذى للمعهد القومى للحوكمة والتنمية المستدامة، المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشؤون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، الدكتور خالد زكريا أمين رئيس مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومى، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، السفير أشرف راشد رئيس اللجنة الوطنية فى إطار عضوية مصر بالآلية الإفريقية لمراجعة النظراء، ورئيس لجنة الحكماء بمنظمة السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى كوميسا.

وتتضمن أجندة اليوم الثالث عددًا من الجلسات التى تناقش موضوعات بارزة لعل أبرزها دور الشباب والمبادرات المجتمعية فى التصدى لظاهرة التغير المناخى.