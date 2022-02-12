تقنين أوضاع 14 ألفا و416 من واضعى اليد على أملاك الدولة بالشرقية

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن إدارة الأملاك بالمحافظة قد تلقت 17 ألفا و342 طلبا من المواطنين لتقنين أوضاعهم، تم قبول 14 ألفا و416 طلبا، ورفض 2926 طلبا غير صالحة للتقنين، موضحا أنه تم تحرير 9050 عقدا بمراكز المحافظة وأن عدد العقود المنتظر تحريرها 2471 عقدا.





ووجه غراب فى بيان اليوم السبت، العميد محمود متولى مدير إدارة الأملاك بضرورة سرعة الانتهاء من ملف تقنين أراضى أملاك الدولة وسرعة الانتهاء من فحص ومعاينة الطلبات المقدمة من المواطنين المتعدين وإبرام العقود وتقنين أوضاعهم طبقا للقانون ودخولهم تحت مظلة الدولة وذلك وفقا للإجراءات والجداول الزمنية المحددة. وشدد المحافظ على سرعة رفع المساحات والإحداثيات ومراجعتها بدقة بالتنسيق بين الجهات ذات الصلة وتحصيل مستحقات الدولة لاسترداد حق الدولة والشعب كاملا، مؤكدا أن ملف تقنين أراضى أملاك الدولة من الملفات الحيوية، ولا بد من تطبيق الجدية والحزم فى إدارته ولا تهاون فيه. وأضاف أنه يتم عقد لجان مشكلة لمتابعة الموقف التنفيذى لتقنين الأراضى وموجات الإزالات للتعديات وعمل التقارير الخاصة بهذا الشأن ومتابعة موقف عقود البيع ومتحصلاتها.

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