وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يتابعان سير العمل...

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة واللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، سير العمل داخل وحدة طب الأسرة بالحى الإماراتى، والتى أقيمت ضمن المنشآت الطبية الحديثة فى منظومة التأمين الصحى الشامل.

وتففد الوزير والمحافظ ،الوحدة الصحية بكافة أقسامها والتى أقيمت على أحدث مستوى لخدمة أهالى الحى الإماراتى ، بما يتماشى مع التطور فى القطاع الصحى الذى شهدته محافظة بورسعيد فى الآونة الأخيرة، وتابعا الموقف الحالي في أعمال الميكنة داخل الوحدة.

كما تابع الوزير والمحافظ سير العمل بمستشفي النصر التخصصي للأطفال ، وأشار المحافظ إلى ان المستشفي أصبحت إحدى الصروح الطبية العملاقة بالمحافظة، و تشهد عمليات جراجية دقيقة في مختلف التخصصات الطبية، وتضم المستشفى قسم للجراحات المتخصصة للأطفال بالتعاون مع مركز دكتور مجدي يعقوب، وأقسام للأشعة، والعيادات الخارجية، والعناية المركزة، والعمليات، وزرع النخاع، ومعامل، وعلاج كيماوي، ووحدات للتمريض ومطعم، واستراحة وغرفة ترفيه.

وأعرب اللواء عادل الغضبان ، عن فخره بالمستوى الطبى فى محافظة بورسعيد ، والذى أصبح يوفر رعاية طبية وصحية لكافة المواطنين على أعلى درجة من الكفاءة .

وكان محافظ بورسعيد قد استقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الصحة، صباح اليوم، بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العمل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتفقد الموقف التنفيذي لأعمال إنشاء وتطوير عدد من المنشٱت الطبية بالمحافظة.