/678999/أسطول-بري-لنقل-الآثار-ومقابر-لإخفائها-تعرف-على-تفاصيل-جلسة-مخاكمة-حسن-راتب-وعلاء-حسانين-بـقضية-الآثار-الكبرى

تابع المستشار خليل عمر، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الاستماع إلى شهادة رئيس مباحث الأموال العامة في القاهرة،العميد شريف فيصل، في القضية المعروفة اعلاميا «بـ الآثار الكبرى» المتهم فيها رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين و23 آخرين.

دوت الخليج

تفاصيل محاكمة حسن راتب وعلاء حسناين

وقال رئيس مباحث الأموال العامة بالقاهرة، إن التحريات كشفت عن وجود سيارات مملوكة لـلنائب السابق علاء حسانين، وآخرين لتسهيل التجارة غير المشروعة ونقل القطع الأثرية بها، موضحا أنه تم تحرير محضر تحريات باسم المتهم علاء حسانين وعدد من أسماء التشكيل العصابى اللذين تم التوصل اليهم وعرضه على النيابة العامة، فضلا عن صدور إذن من النيابة العامة والقبض على المتهمين، ووردت إليه معلومه من أحد المصادر السرية في 24 يونيو 2021 بزعم المتهم الأول بالعودة من بلدته بمحافظة المنيا لإخفاء قطع أثرية في المقبرة التي أعدها بعزبة خير الله بمنطقة مصر القديمة.

أقوال شاهد الاثبات فى قضية الآثار الكبري

وأضاف العميد شريف فيصل، رئيس مباحث الاموال العامة بالقاهرة، الشاهد بقضية الآثار الكبري، أنه تم التنسيق مع ضباط مصر القديمة بإعداد الاكمنه وضبط شخصا كان يستقل سيارة سوداء اللون موديل 2017 يقودها شخص يدعى أكمل ر، وتم تفتيش السيارة وعثر بداخلها على كيس بلاستيك به 10 عملات برونزية ونحاسية وتعود للعصر الرومانى واليوناني وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على 3 كراتين وبمواجهته بالمضبوطات اعترف بحيازته للعملات وعرضها على زبائنه بقصد بيعها، وإنه كان في طريقه لاخفائها في المقبرة، وعثر على عقدين في تابلوه السيارة خاصين لسيارتين إحداهما بأسمه والثانى باسم زوجته، كماعثر على 2 غويشة ذهبية.

وأضاف رئيس مباحث الأموال العامة بلقاهرة، شاهد الاثبات فى قضية الآثار الكبري، أنه وردت له معلومه بوجود سيارة لوجن تقوم بأعمال الملاحظة في شارع 50 بمنطقة مصر القديمة، حيث انتدب المقدم شادى الشاهد الذي قام بضبط قائد السيارة والذى ارشده بدوره عن مكان المقبرة، التي يتم إخفاء القطع الأثرية فيها، وتبين إنها داخل عشه أعلى جبل بمنطقة عزبة خير الله وكان بداخل العشة شخصان يقومان بحراستها والحفره قطرها متر ونصف وعميقة وعثر بها على 2 لوح مدون عليه باللغة الهيروغلفية و4 قطع حجرية عليها نقوش فرعوني معدات كهربائية و4 هيلتى، وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات فاعترفا انها لحساب علاء حسانين ويتم استخدام المعدات في الحفر والتنقيب عن الآثار وأن وجودهما في ذات المكان لحراسة المقبرة التي يتم إخفاء بها قطع الآثار.