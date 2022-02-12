/679002/الخارجية-الالمانية-مواطنينا-سيغادرون-أوكرانيا-فورا-وسنبقي-على-بقاء-السفارة-مفتوحة

قال وزير الخارجية سامح شكرى، أن مصر تتابع بقلق بالغ ازاء التطورات الراهنة حول أزمة أوكرانيا، مشدداً على أهمية ارساء الامن والاستقرار وعدم حدوث توتر فى أي بقعة من بقاع العالم.

دوت الخليج من جانبها أشارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، أن بلادها تعمل بكل جهودها لإيجاد حل لأزمة اوكرانيا ، مشيرة إلى أن المستشار الألماني سيزور موسكو وكييف يومي الاثنين والثلاثاء، وأشارت إلى أن أي عدوان على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة جدا في ظل زيادة القوات في بيلاروسيا بالقرب من حدود أوكرانيا، مشيرة لأهمية الاستعداد لكافة السيناريوهات وهناك مشاورات مكثفة مع الشركاء.

وأضافت وزيرة خارجية المانيا أن بلادها ستبقي على السفارة مفتوحة قي أوكرانيا، مشيرة الى أن مواطنيها سيغادرون كييف فورا وسنعلن تحذيرا للسفر لأوكرانيا ، كما أكدت على أن دولتها ستطالب كافة المواطنين الالمان بضرورة مغادرة أوكرانيا فورا.

الوضع على الجبهة في شرق أوكرانيا

كما أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بربوك، عن صدمتها بسبب الوضع على الجبهة في شرق أوكرانيا، وأشارت الى أن السياسية من حزب الخضر، إنها عادت من إقامتها التي استمرت 40 دقيقة بين جنود الجيش الأوكراني والانفصاليين المدعومين من روسيا في دونباس بـ"مشاعر محبطة للغاية"، قائلة: "الناس هناك يخسرون كل شيء من يوم إلى آخر. بربوك ظهرت خلال الزيارة وهي ترتدي خوذة وسترة واقية من الرصاص، برفقة قائد القوات الحكومية وزار بلدة شيروكين، قائلة: "كان يومًا ما منتجعًا لقضاء العطلات، والآن شهادة على أننا في حالة حرب في وسط أوروبا، والوضع مأساوي للغاية".

وقف إطلاق النار

وأوضحت انه كان هناك اتفاق واضح على وقف إطلاق النار، ولكن وفقا لتقارير من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE)، فقد تم انتهاكها، وتتوسط ألمانيا وفرنسا في الصراع منذ سنوات.

حل دبلوماسي للصراع

وأضافت "بربوك" لصالح حل دبلوماسي للصراع ، لن نتمكن من حل هذا العدوان من الجانب الروسي عسكريا، لهذا السبب أفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أننا نمضي قدما خطوة بخطوة على طاولة المفاوضات".