/679005/بعد-تعرضه-لأزمة-صحية-ونقله-للمستشفى-بشرى-لحمو-بيكا-أزمتك-لازم-تتحل

حرصت الفنانة المصرية بشرى على دعم مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجأة ونقله للمستشفى نتيجة لأزمته مع نقابة المهن الموسيقية.

دوت الخليج يرصد دعم الفنانة بشرى لمطرب المهرجانات حمو بيكا بعد تعرضه لأزمة صحية

بشرى تناشد بحل أزمة حمو بيكا مع نقابة المهن الموسيقية

نشرت بشرى صورة حمو بيكا وهو على فراش المرض بالمستشفى عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وعلقت عليها قائلة: "سلامتك يا حمو ربنا يعافيك وأزمتك تتحل.. أصلها لازم تتحل".

وكانت أعلنت الصفحة الرسمية للفنان حمو بيكا عن تعرضه لأزمة صحية ونقله للمستشفى وذلك بعد حلوله ضيفًا على برنامج «كلام الناس» مع الإعلامية ياسمين عز.

وأدلى الفنان حمو بيكا خلال لقائه بالبرنامج رفقة زميله حسن شاكوش بعدد من التصريحات القوية حيث قال:" أنا رفعت قضية على النقابة كلها لأنها ظلمتني، يدوني ترخيص زي الباقي أو يصنفوني تبع أي حاجة زي الراب، أنا محدش حاسس باللي أنا فيه".

بشرى تفجر تصريحات صادمة

على الصعيد الآخر، قالت بشرى خلال لقائها ببرنامجها «ليالي Ten» المذاع عبر شاشة Ten TV من تقديم الإعلامية بوسي شلبي: "مفيش بنت متعرضتش للتحرش، وبحاول دايمًا أني أقدم معاناة النساء في أعمالي الفنية".

بشرى تكشف عن تعرضها للتحرش

وأردفت: "أنا شخصيًا تعرضت للتحرش في المواصلات العامة ومجال العمل عدة مرات بأشكال وقوة مختلفة وأخدت قرار الرد والمشاركة في قضية التحرش بطريقة غير مباشرة".

واختتمت بشرى حديثها ناصحة الفتيات"أنا بقوي وبشجع كل البنات وأقولهم لو حد عمل كدا اتكلمي ومتخافيش لأن الصمت بيشجع المتحرشين على استكمال جرائمهم".

بشرى تحيي ذكرى رحيل زيزي البدراوي

من جانبه، أحيأت الفنانة بشرى ذكرى رحيل الفنانة زيزي البدراوي، والتي رحلت عن عالمنا يوم 31 يناير من عام 2014.

ونشرت بشرى عبر خاصية «استوري» بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» صورة من مسلسل الإمبراطور والتى شاركت فيها بشرى مع الفنانة الراحلة، وعلقت عليها قائلة: ”ذكريات مع الراحلة زيزي البدراوي بمسلسل الأمبراطور وإخراج جمال عبد الحميد”.