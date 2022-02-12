/679007/صولات-وجولات-المستشار-حنفي-جبالي-يقوي-دعائم-العلاقات-المصرية-البحرينية

تتواصل الصولات والجولات الناجحة لرئيس مجلس النواب، المستشار دكتور حنفي جبالي، والتي كانت إحداها تلك المرة، متمثلة في جلسة مباحثات مُوسعة مع فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، حيث يرصد دوت الخليج مكامن قوة ونقاط تميز العلاقة الراسخة بين مصر والبحرين.

اعتزاز بالغ

عبر المستشار دكتور حنفي جبالي عن المكانة المتميزة التي تجمع العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين، حيث استهل زيارته بالتأكيد على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية – البحرينية الأمر الذي يجعل منها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية – العربية، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات بما يُحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

ونظرا للطفرة البرلمانية التي حققها المستشار دكتور حنفي جبالي، وسعيه الدؤوب لتحسين وتطوير مقدرات العمل البرلماني المصري، فقد أكد على الأهمية القصوى لتعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية ودفع التعاون البرلماني ،وكذا تعزيز التنسيق بين مجلس النواب المصري ومجلس النواب البحريني أمام المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يعكس الشواغل الوطنية للبلدين الشقيقين أمام تلك المحافل.

محطات العلاقة

تتميز العلاقات بين مصر والبحرين بالاستقرار والأخوية، حيث كانت البحرين من أوائل الدول التي أيدت ثورة 30 يونيو واعتاد العاهل البحريني، على مشاركة مصر في جميع مناسباتها الهامة، فقد حضر حفل تنصيب الرئيس السيسي، وشارك في حفل افتتاح قناة السويس، ومؤتمر مصر الاقتصادي لدعم الاقتصاد الوطني، وكذلك المشاركة في القمة العربية التي ترأستها مصر في دورتها الأخيرة، وقام ملك البحرين بزيارة مصر ثلاث مرات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

فى المجال الاقتصادى فتعود اتفاقيات التبادل التجاري بين مصر والبحرين إلى عام 1982، حيث وُقعت اتفاقية تيسير وتنمية التجارة بين الدول العربية ضمن فعاليات جامعة الدول العربية، وبلغ حجم التبادل التجاري مع البحرين 160.35 مليون دولار العام 2016، وتأتى المواد الغذائية ومستحضرات التجميل والأثاث والقطن والسيراميك والحديد والآلات والمعدات على رأس قائمة الصادرات المصرية إلى البحرين، بينما تمثلت أهم الواردات المصرية من البحرين في الزيوت النفطية ومنتجات بلاستيكية والألومنيوم ومصنوعاته ومستحضرات التنظيف والحديد والصلب.

وحول الاستثمارات البحرينية في مصر تحتل المرتبة رقم 14 في قائمة الدول المستثمرة في مصر على مستوى العالم حيث تصل الاستثمارات البحرينية في مصر حتى نهاية عام 2016 إلي 2.7 مليار دولار، كما بلغ عدد الشركات المستثمرة بمساهمات بحرينية إلى 183 شركة.

تقدير متبادل

حظى الوفد الرسمي المصري في البحرين بحالة من التقدير البالغ، حيث أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني على بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة، والتي تُعبر بجلاء عن عمق وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية، وعلى الصعيد البرلماني، أشادت رئيسة مجلس النواب البحريني، بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية – البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المُتبادلة، مُشيرة إلى زيارتها الأخيرة للقاهرة في شهر ديسمبر الماضي.