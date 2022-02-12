بنيولوك أشبه بمايكل جاكسون.. شيرين عبد الوهاب لجمهورها:«كنتوا واحشني»

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شاركت الفنانة شرين عبد الوهاب في افتتاح برنامج الدوم بالأمس، وقدمت أغنيتين من أجمل أغانيها في الفترة السابقة، وأعربت شيرين اليوم عن سعادتها وعن مدى اشتياقها لجمهورها.

دوت الخليج يرصد رسالة شيرين عبدالوهاب لجمهورها

شيرين عبدالوهاب مشتاقة لجمهورها

نشرت الفنانة شيرين اليوم على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، فيديو من كواليس ظهورها في الحفل الإفتتاحي لبرنامج اكتشاف المواهب المصري «الدوم»، وعلقت على الفيديو وكتبت:" كنتم واحشيني جدا.. بحبكم".

تعليقات الجمهور على الفيديو التي نشرته شيرين

تزايدت تعليقات المتابعين للحساب الرسمي لشرين عبد الوهاب على إنستجرام، على الفيديو التي قامت بنشره منذ قليل من كواليس حفل الأمس،وقالوا لها:"انتي الى وحشتينا"، وأحدهم علق ممازحًا على اطلالتها بالبدلة الرجالي والقبعة السوداء، وكتب:"مايكل جاكسن فرع مصر"، حيث أن جمهور شيرين تعود على ممازحتها كما تمازهم هي الأخرى خلال تواجدها على المسرح في الحفلات التي تقدمها للجمهور في كل البلاد.

برنامج الدوم لاكتشاف المواهب

بدأ بالأمس11 فبراير، البرنامج المصري«الدوم»، الذي يعد الأكبر في اكتشاف المواهب المصرية وإخراجها للنور، وتقدمه الشركة المتحدة للخدمات اللإعلامية، تحت رعاية كل من وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، وحضر الحلف الإفتتاحي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وألقى كلمة خاصة بالبرنامج ودوره في مساعدة السباب للوصول لحلمهم، وخدمة المجتمع حيث يقوم بتوعيته لما لديه من مواهب شابة وتوسيع آفاقه.

والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، التي حضرت لتقدم فقرة من فقرات الحفل، من خلال آلة الفلوت التي تبرع في استخدامها لإخراج أعذب الألحان.

لجنة تحكيم برنامج الدوم

تتكون لجنة تحكيم برنامج «الدوم»، من شخصيات لها باع في العمل الفينية والميديا، غير أنها تمتاز بالثقافة ولها دور مؤثر في الإرتقاء بالفنون في مصر، أولهم المخرج خالد جلال، وهو مخرج وممثل ويشاركفي كتابة السيناريوهات، وهو المشرف على مركز الإبداع في دار الأوبرا المصرية، وميرفت أبو عوف مديرة القيم الإعلامية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، غيرأنا شقيقة كل من الفنان الراحل عزت أبو عوف والفنانة الراحلة مها أبو عوف، التي كانت بينهم كعضو غنائي في فرقة «4 إم» التي أسسها عزت أبو عوف وشقيقاته الأربعة في نهايات القرن الماضي.