/679012/المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي-يلتقي-رئيس-مجلس-الشورى-البحريني

في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مع السيد/ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشوري البحريني.

دوت الخليج

المستشار حنفي جبالي يلتقي رئيس مجلس الشورى البحريني

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب ، على تفرد وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية.

وعلى الصعيد البرلماني، اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أهمية دفع التعاون البرلماني بين البرلمان المصري والبرلمان البحريني إلى آفاق أرحب ليلعب دوراً بالغ الأهمية في زيادة الروابط المُتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

من جانبه، عبر علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني ،عن بالغ اعتزاه وتقديره لتلك الزيارة وهذا اللقاء، مؤكداً على أن مصر والبحرين تجمعهما وشائج عدة، الأمر الذي يُضفي خصوصية على العلاقات المصرية – البحرينية.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد علي بن صالح الصالح على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري – البحريني بما في ذلك تبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البرلمانين بما يُحقق طموحات الشعبين الشقيقين.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، اشتهل زيارته الرسمية بلقاءمع السيدة/ فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني ، فى زيارة الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب.

وعقدت جلسة مباحثات مُوسعة بين جبالي ونظيرته البحرينية، استهلها بالتأكيد على رسوخ وتاريخية العلاقات المصرية – البحرينية الأمر الذي يجعل منها نموذجاً يُحتذى به في العلاقات العربية – العربية، مؤكداً على حرص الدولة المصرية على تعزيز تلك العلاقات بما يُحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

و أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني، خلال لقائها بالمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، على بالغ اعتزازها وتقديرها بتلك الزيارة، والتي تُعبر بجلاء عن عمق وخصوصية العلاقات المصرية البحرينية، وعلى الصعيد البرلماني، أشادت رئيسة مجلس النواب البحريني، بمستوى الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات البرلمانية المصرية، البحرينية والذي تعكسه الزيارات البرلمانية المُتبادلة، مُشيرة إلى زيارتها الأخيرة للقاهرة في شهر ديسمبر الماضي.