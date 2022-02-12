/679013/أحمد-عبد-القادر-يحرز-الهدف-الثالث-للأهلي-في-مرمي-الهلال-السعودي

انطلقت منذ قليل مباراة النادي الأهلي والهلال السعودى باستاد آل نهيان في أبوظبي، لتحديد صاحب المركز الثالث فى بطولة كاس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما أحرز أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث فى شباك فريق الهلال السعودي في الدقيقة 40 من عمر مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كاس العالم للأندية المقامة حاليا بالإمارات.

تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السعودي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الاهلي

في حراسة المرمي: محمد العويس

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – يانج هيون سو – متعب المفرج – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سالم الدوسري – محمد كنو – جوستافو كوييار – ماتيوس بيريرا- أندري كارييو.

في خط الهجوم:موسي ماريجا.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.