وزير الخارجية: مصر لا تقيم علاقات دولية على أساس المشروطية

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن مصر أكدت فى كثير من المناسبات أنها لا تقيم علاقات على أساس المشروطية ولكن على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للدول ووفقا لقوعد وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية.





جاء ذلك تعقيبا على سؤال من الإعلام الألمانى موجه لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك خلال المؤتمر الصحفى المشترك الذى عقد اليوم السبت مع حول ما يطالب به البعض فى ألمانيا بوقف صادرات الأسلحة وربطها بحقوق الإنسان.

وأضاف شكرى: "أننا عندما نتعاون يكون ذلك على أرضية من التفاهم المشترك للتحديات التى تواجهنا، وكان لجوء مصر إلى ألمانيا للحصول على احتياجاتها من التسليح بغرض حماية أمنها القومى وحدودها، فالعقيدة العسكرية المصرية مبنية على الدفاع عن أراضى مصر ومصر لا تقوم بأى عمل من أعمال الاعتداء".

وأشار إلى أن وجود مصر قوية عسكريا أسهم بالتأكيد فى تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة بل وفى الإطار الأوروبى، فما تستطيع مصر أن توفره من أمن واستقرار فى هذه المنطقة كان له مردودا مباشر على الأمن والاستقرار فى أوروبا، وبالتالى فإن تعزيز قدرات مصر فى هذا الشأن يصب أيضا فى نطاق تعزيز الأمن الأوروبى.

وأوضح أن مصر سوف تظل تلعب هذا الدور وأيضا تعقب نفاذ التنظيمات الإرهابية إلى الساحة الأوروبية والاثر المدمر للحالات التى نفذت على المواطن الأوروبى والألمانى، وإذا كانت هناك رغبة فى تخفيض قدرة مصر فى ذلك فهذا القرار يتخذ من يتخذه وليس لنا إلا أن نجد الوسائل التى تمكننا من الدفاع عن أنفسنا وفى أن نستمر فى الاطلاع بدرونا المسئول فى حفظ السلم والأمن فى الشرق الأوسط وأفريقيا والعالم من خلال شراكات إيجابية تقوم على المصالح المشتركة ومتفق عليها ومتسقة مع القوانين الدولية.

وكانت الوزيرة الألمانية قد قالت إن ألمانيا بصدد وضع سياسية تقييدية على صادرات الأسلحة الألمانية للدول التى تستورد منها الأسلحة، وأن هناك قانون يجرى تشريعة ولم يصدر بعد فى هذا الشأن.

وأضافت أن ألمانيا تولى اهتماما كبيرا بملف حقوق الإنسان فى كل أنحاء العالم، مشيرة إلى الأهمية التى توليها حكومة بلادها لحقوق الإنسان والمجتمع المدنى.