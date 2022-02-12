تقديم 57 ألف خدمة لمنتفعى التأمين الصحى بمركز الحى الإماراتى ببورسعيد

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، اليوم السبت، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمركز طب أسرة الحى الإماراتى التابع للهيئة بمحافظة بورسعيد.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان لها اليوم، إلى أنه من المقرر تشمل الجولة الميدانية للمنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، 5 منشآت صحية وهى "مستشفى النصر التخصصى، مستشفى الرمد التخصصى، مركز طب أسرة الحى الإماراتى، مركز طب أسرة الكويت"، وهى أول منشآت صحية حكومية معتمدة بمصر، إضافة إلى مستشفى السلام ببورسعيد لتفقد أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بمبنى الجناح البحرى بالمستشفى.

وأضافت الهيئة، أنه خلال الجولة لمركز طب أسرة الحى الإماراتى، تفقدا أقسام المركز المختلفة والتى تضم "عيادات طب الأسرة، العيادات التخصصية، عيادة الأسنان، تنظيم الأسرة"، كما تفقدا وحدات المعامل والأشعة والصيدلية، للاطمئنان على توافر التجهيزات الطبية وغيرالطبية والتأكد من تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وتابعت، أن الجولة شملت داخل المركز مراجعة ملفات طب الأسرة للوقوف على معدلات التسجيل وآلية عمل المنظومة المميكنة، وأعلن الدكتور أحمد السبكى، أن إجمالى عدد الملفات المسجلة بالمركز بلغ 9820 ملفا فرديا و2770 ملفا عائليا حتى الآن، إضافة إلى الانتهاء من جميع أعمال ميكنة تسجيل الملفات بالمركز.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أنه تم تقديم 57 ألفا و481 خدمة طبية بمركز طب أسرة الحى الإماراتى لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد بجودة عالمية، وهو ما يؤكده نجاح المركز فى الحصول على درجة الاعتماد القومى المعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يقوم به طبيب الأسرة فى تقديم الخدمة الطبية للمواطنين ضمن المنظومة الجديدة.

كما رافق السبكى، الوزير خلال جولته الميدانية إلى مركز طب أسرة الكويت، ويث أعلن أن عدد الملفات المسجلة بالمركز بلغ 28,543 ألف ملف فردى و7247 ملفا عائليا حتى الآن، إضافة إلى الانتهاء من جميع أعمال ميكنة تسجيل الملفات بالمركز.

وأضاف، أنه تم تقديم 95,671 ألف خدمة طبية بمركز طب أسرة الكويت لمنتفعى التأمين الصحى الشامل ببورسعيد بجودة عالمية، تشمل تخصصات طب الأسرة والأسنان والنساء، كما شملت الجولة التحدث مع الأطقم الطبية، والاستماع إلى عدد من المترددين من منتفعى التأمين الصحى الشامل على المركز، للاطمئنان على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم، والتى جاءت إيجابية وإشادة المواطنين بالخدمات الطبية المقدمة إليهم بالمركز.