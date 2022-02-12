رئيس هيئة الشؤون الإسلامية بالإمارات: مصر هى القلب النابض فى جسد الأمة

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، الدكتور محمد مطر الكعبى، أن مصر بلد الأمن والأمان، حيث يقول سبحانه على لسان سيدنا يوسف (عليه السلام): "ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين".





وتابع: ويقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "إنكم ستفتحون مصر، وهى أرض يسمى فيها القيراط، فإذا فتحتموها، فاستوصوا بأهلها خيرا، فإن لهم ذمة ورحما" فأهل مصر هم أهلنا، وهى القلب النابض فى جسد الأمة، وفيها العلم النافع والأزهر الطيب، والوطن الحاضن للثقافة الإسلامية والقيم الإنسانية، وهى أرض السعادة والاستقرار والشاهدة على كتابة التاريخ، والحاضنة للتسامح بين الأديان وصانعة التراحم بين الإنسان وأخيه الإنسان.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، فى كلمته اليوم خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن حب الوطن يمتزج بقيمنا الإيمانية وعقيدتنا الدينية، ولقد عجزت التيارات المتطرفة عن استيعاب هذه القيم الراقية لقيم المواطنة فقامت بشويه صورة الوطن فى عيون أتباعها وعلمتهم أن الدين والوطن نقيضان لا يجتمعان، ودعتهم إلى الانخراط فى تدمير أوطانهم ومعادات أهليهم وتقطيع أرحامهم، تحت شعارات مزيفة تحمل فى طياتها معانى العنف الدموى مغلفة بمفاهيم مغلوطة، تحت وهم المفاصلة بين الدين والوطن.

ودعا رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى تحويل مفهوم المواطنة إلى ممارسات وسلوكيات نابعة من قناعات ذاكية، تظهر آثارها فى إدراك المسئولية المجتمعية واحترام القوانين والتزام الأنظمة والتحلى بالأخلاق الحميدة والقيم الإنسانية النبيلة.

وفى ختام كلمته اقترح رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة، إعداد ميثاق لسلوك المواطنة الإيجابية وتأصيله الشرعى بحيث يتم تبنيه من الدول الأعضاء بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ليكون دليل عمل لوضع استراتيجيتها ومبادراتها لترسيخ قيم المواطنة.