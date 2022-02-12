رئيس البرلمان العربي :السيسي دشن عهدًا جديدًا في تعزيز أسس المواطنة

ويؤكد :وزير الأوقاف يهدف إلى ترسيخ دعائم العيش المشترك والانتقال بها من ثقافة النخبة لتكون ثقافة عامة

وتعزيز قيم المواطنة قضية أمن قومي بالدرجة الأولى

في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الثاني والثلاثين تحت عنوان "عقد المواطنة وأثره في تحقيق السلام المجتمعي والعالمي" ثمن معالي السيد/ عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان رعاية السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية (حفظه الله) لهذا المؤتمر ، و الجهد الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مشيدًا بجهود معالي وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة في خدمة الإسلام والدعوة الإسلامية وترسيخ دعائم العيش المشترك والانتقال بها من ثقافة النخبة لتكون ثقافة شعبية عامة مع اختلاف الأديان والثقافات ، ويرسخ ثقافة قبول الآخر وترسيخ قيم المواطنة والتي هي قضية أمن وطني وفكري بالدرجة الأولى للحفاظ على سلامة واستقرار المجتمع وترسيخ قيمها لدى النشء والشباب بها.

كما أكد أن موضوع هذا المؤتمر يتناول قضية من أهم قضايا العالم ، وهي تحقيق السلم المجتمعي وتعزيز ثقافة قبول الآخر وتعزيز قيم المواطنة ، مؤكدًا أن تحقيق المفهوم الشامل للمواطنة يتطلب العمل على منظومة متكاملة ذات أبعاد مختلفة منها تشريعات وطنية وتثقيفية والتي تمكن الأفراد من الانتقال إلى استيعاب المعني الشامل لمفهوم المواطنة ، وكذلك نشر خطاب ديني مستنير يناهض التطرف والغلو ويدعم حرية المواطنة والاعتقاد ، مشيرًا إلى أن هناك دولًا تعاني من الانقسام الطائفي والعرقي بسبب غياب مفهوم الدولة الوطنية القوية والمتماسكة التي لا تفرق بين أفراد المجتمع الواحد ، وأن تعزيز قيم المواطنة أصبحت قضية أمن قومي بالدرجة الأولى فهي السلاح الأقوى والأكثر فاعلية في مواجهة الفكر المتطرف ونبذ العنف والتعصب والكراهية والحفاظ على سلامة المجتمع وأمن واستقرار الدولة ، مؤكدًا أنه لا يمكن إغفال أهمية ترسيخ قيم المواطنة لدي النشء والشباب ، والذي يمثل خط الدفاع الأول لتحصين مجتمعاتنا من التشرذم والانقسام ، داعيا إلى إطلاق مبادرات وطنية تهدف إلى ربط الناشئة بأوطانهم.

وفي ختام كلمته ثمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة المصرية تحت قيادة سيادة الرئيس/ عبد الفتاح السيسي (حفظه الله) الذي دشن عهدًا جديدًا في تعزيز أسس المواطنة سواء من خلال التشريعات التي تكفل الحريات الدينية أو إطلاق الاستراتيجيات الوطنية التي ترعى حقوق المواطنين على غرار إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، ومن خلال تنفيذ المشروعات القومية التي تستهدف الجميع وخاصة الفئات الأولى بالرعاية ، ومنها مشروع حياة كريمة ، وكذلك المبادرات الرائدة التي تستهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين ، والتي تعزز قيم الولاء والانتماء لديهم.