/679014/الأهلي-يتقدم-فى-الشوط-الأول-بثلاثة-أهداف-أمام-الهلال-السعودي-بكأس-العالم-للأندية

انتهت احداث الشوط الاول للنادي الأهلي والهلال السعودى بنتيجة ثلاثة أهداف للشياطين الحمر، باستاد آل نهيان في أبوظبي، لتحديد صاحب المركز الثالث فى بطولة كاس العالم للأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأحرز ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي في الدقائق الأولي الهدف الأول للنادي الأهلي داخل شباك فريق الهلال السعودي، بينما احرز الثاني، فيما سجل أحمد عبد القادر لاعب النادي الأهلي الهدف الثالث فى شباك فريق الهلال السعودي في الدقيقة 40 من عمر مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كاس العالم للأندية المقامة حاليا بالإمارات.

تشكيل الأهلي لمواجهة الهلال السعودي

في حراسة المرمي: علي لطفي

في خط الدفاع: علي معلول –ياسر إبراهيم – محمد عبد المنعم –محمد هاني

في خط الوسط:اليو ديانج – عمرو السولية – حمدي فتحي

في خط الهجوم: محمد شريف – أحمد عبد القادر – طاهر محمد طاهر.

تشكيل الهلال السعودي لمواجهة الاهلي

في حراسة المرمي: محمد العويس

في خط الدفاع: ياسر الشهراني – يانج هيون سو – متعب المفرج – سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: سالم الدوسري – محمد كنو – جوستافو كوييار – ماتيوس بيريرا- أندري كارييو.

في خط الهجوم:موسي ماريجا.

تاريخ مواجهات الأندية المصرية أمام الهلال السعودي

خاض الهلال السعودي 19 مباراة، تفوقت الأندية المصرية في 7 مواجهات، وكان الفوز من نصيب بطل الدوري السعودي 6 مرات، بينما تعادلوا 6 مرات.

تضم قائمة الأندية المصرية التي واجهت الهلال كل من الأهلي والزمالك والإسماعيلي وإنبي وغزل المحلة والمقاولون العرب والترسانة والاتحاد السكندري.

تعادل الهلال أمام الترسانة 0/0 في الدور التمهيدي للبطولة العربية، في عام 1987، وفي العام التالي تكرر التعادل بين الهلال والأهلي بنتيجة 1/1 في تصفيات البطولة العربية.

‏فاز الأهلي على الهلال، بهدف نظيف ضمن بطولة النخبة العربية الأولى، في عام 1995، ليحرم الفريق السعودي من التتويج باللقب، ويمنحه لغريمه التقليدي الشباب، وفي العام التالي فاز الأهلي على الهلال 2 / 1 ضمن البطولة العربية الـ12.