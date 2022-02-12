/679022/كورونا-كلمة-السر-في-تغيب-شمس-البارودي-عن-عزاء-شقيقها

أوضحت الفنان المعتزلة شمس البارودي سبب تغيبها عن عزاء شقيقها الذي رحل عن عالمنا مؤخرًا، مشيرة إلى أن انتشار فيروس كورونا وراء هذا الأمر.

دوت الخليج يرصد سبب تغيب الفنانة شمس البارودي عن عزاء شقيقها.

كورونا تُغيب شمس البارودي عن عزاء شقيقها

وكتبت شمس البارودي عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: "تلقيت العزاء في أخى من الأهل والأقارب والأصحاب من لحظة وفاة حبيبي على التليفون من القاهرة وكندا وسويسرا وكان الأهم لكل شقيقاته حضور صلاة الجنازة والدفن".

وتابعت: "ولكن حبيبتي هند وحبيبي هشام أصرا على إقامة عزاء في المسجد لكثرة أصدقائهم وأصدقاء أخي وقررت الذهاب وأخذت رأى دكتور العائلة دكتور أيمن قداح حفظه الله، فقال أخاف عليكم فلن يكون هناك تباعد اجتماعى كافٍ والفيروس الآن في الذروة".

واختتمت حديثها قائلة: "وأبلغت هند وهشام أبناء أخى فقالوا ماتجوش ياعمتو إحنا نخاف عليكم مش ناقصين وجع على الحبايب فالتزمنا بالرأي العاقل خاصة أن ابن شقيقتى هناء المهندس عبد الرحمن ظهرت عليه أعراض كورونا أمس وثبتت الإصابة".

شمس البارودي تنعي شقيقها بكلمات مؤثرة

وسبق وأن نعت شمس البارودي شقيقها الراحل بكلمات مؤثرة من خلال حسابها على «فيسبوك» قائلة: "رحمة الله عليك يا تقي يا نقي يا ذاكر الله كثيراً يا عابد الله حبا وطاعة، يا واحة الحب والأمان لأبنائك وشقيقاتك".

وأضافت: "ذهبت لرحمن الدنيا والآخرة فاللهم السلام والأمان لروحك الطيبة وثبتك المولى حبيبك على شهادة التوحيد فى مرقدك بعد نطقك لها قبل تركك لوعاء الدنيا جسمانك الذي أرهقه هذا الفيروس اللعين، إلى اللقاء يا حبيبي في جنة الرحمن وصحبة خير الأنام صلى الله عليه وسلم يااااااااارب".

على الصعيد الآخر، كشف نجلها عمر يوسف عودتها للتمثيل مرة أخرى بعد غياب 40 عام، ومن ثم تعرضت للإنتقاد من قبل عدد كبير من الجمهور.

شمس البارودي ترد على شائعة عودتها للتمثيل

وردت شمس البارودي على تلك الشائعة من خلال تصريحات صحفية، معربة عن غضبها واستيائها من الجمهور: “لا أبلغ من تطاول أو تطاولت علي بأقذع الألفاظ متمسحا في الدين، والدين يقول يكب الناس على وجوههم يوم القيامة حصاد ألسنتهم، فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا الغير، ولا يعلم أي متطاول منكم ما هو حاله مع الله وكيف ومتى سيلقاه، وأبلغكم أن الوصي عليا هو الله، الوصي عليا هو ديني وسأقف أمامه وحدي، وكلنا في قبورنا أمير أو غفير أو رئيس أو وزير لنا ميعاد مع الموت والقبر والحساب، فلن تكونوا أحرس عليا من نفسي التي تركت كل مايسيل عليه لعاب المتطاولون طمعا في جنة الله ورضاه”.

وتابعت: “أما من يعايروني بأعمال فنية كل جميلات الفن عملوها وأنا اعتزلت في أول سن 30 تاركة شهرة ومال من أجل رضا الله".