رئيس مجلس النواب: التعاون البرلماني بين مصر والبحرين يدفع العلاقات إلى آفاق أرحب ويُزيد الروابط بين الشعبين الشقيقين

/679024/رئيس-مجلس-النواب-التعاون-البرلماني-بين--مصر-والبحرين-يدفع-العلاقات-إلى-آفاق-أرحب-ويزيد-الروابط-بين-الشعبين-الشقيقين

وعلى الصعيد البرلماني، اكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال لقائه علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشوري البحريني، على أهمية دفع التعاون البرلماني بين البرلمان المصري والبرلمان البحريني إلى آفاق أرحب ليلعب دوراً بالغ الأهمية في زيادة الروابط المُتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين.

دوت الخليج

الروابط بي شعب مصر والبحرين

في إطار زيارته الرسمية لمملكة البحرين على رأس وفد من مجلس النواب، التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب مع السيد/ علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشوري البحريني.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب ، على تفرد وخصوصية العلاقات المصرية – البحرينية.من جانبه، عبر علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني ،عن بالغ اعتزاه وتقديره لتلك الزيارة وهذا اللقاء، مؤكداً على أن مصر والبحرين تجمعهما وشائج عدة، الأمر الذي يُضفي خصوصية على العلاقات المصرية – البحرينية.

وعلى الصعيد البرلماني، أكد علي بن صالح الصالح على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري – البحريني بما في ذلك تبادل الخبرات التشريعية والبرلمانية بين البرلمانين بما يُحقق طموحات الشعبين الشقيقين.