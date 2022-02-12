مدبولى يتابع موقف الأعمال فى الحى السكنى R3 ومنطقة الأعمال

جدة - نرمين السيد - واستمع الدكتور مصطفى مدبولى لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول ما يتم تنفيذ من أعمال بالحى السكنى الثالث R3.

وفى هذا تفقد رئيس الوزراء نماذج للأعمال التى انتهى تنفيذها بالفعل فى العمارات السكنية، والفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الرابعة والخامسة المعروفة بالـ "المقصد"، والتى تضم 485 مبنى فيلات، و952 وحدة.

بالإضافة إلى ذلك، تم تفقد أعمال التشجير والتبليطات للطرق الخارجية للحى، والمرور بمنطقة خدمات الحى السكنى الثالث والتى تضم المسجد، والسوق التجارى ومبنى الحضانة بالمجاورة الأولى، ومجمع المطاعم بالمجاورة الثامنة، والمدارس التى يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وعددها 6 مدارس.

كما قام رئيس الوزراء بالمرور على منطقة الأعمال المركزية، حيث تفقد نموذجا لتشطيبات شقق فندقية تتبع عددا من سلاسل الفنادق العالمية، التى ستتواجد فى البرج الأيقونى وباقى الأبراج الأخرى.

واستعرض وزير الإسكان الأعمال المنفذة، منوها إلى أنه جار العمل على إنهاء أعمال الواجهات خلال الفترة المقبلة، كما استعرض الدكتور عاصم الجزار مسارات حركة السيارات المقترحة لحركة العاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وخلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، موقف الأعمال الجارى تنفيذها بمركز معلومات العاصمة، وكذا منطقة البنوك.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولى ومرافقيه لشرح حول سير الأعمال فى كل من مبنى مركز معلومات العاصمة (السنترال) N.N.1، والسنترال NN2، ومركز إدارة وتشغيل المدينة (COC)، ومركز السيطرة الأمنى (CCC)، حيث تمت الإشارة إلى بدء عمليات التشغيل والاختبار، والربط بجميع منشآت الحى الحكومى، وجار عمليات الاختبار والتشغيل، كما تسلمت شركات المحمول الغرف المخصصة لها، وجار تركيب المعدات الخاصة بكل شركة.

وتوجه رئيس الوزراء لتفقد سير الأعمال والإنشاءات بمنطقة البنوك، بدأها بتفقد فرع البنك الأهلى المصرى بالعاصمة الإدارية، الذى تم الانتهاء منه بالكامل، وبدأ البنك فى تقديم خدماته بالفعل منذ أسبوع. واستمع الدكتور مصطفى مدبولى من مسئول فرع البنك حول الخدمات المصرفية التى يقدمها فرع البنوك لعملائه، من الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية، وكذا الموظفين والعاملين فى المشروعات والمبانى الحكومية، ليصبح بذلك أول بنك يقدم خدماته هناك.

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى غرفة الاتصالات المرئية والفرع الإلكترونى للبنك، وتعرف على الخدمات التى يقدمها البنك للعملاء من أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوى الهمم.

وفى ذات الإطار، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه فرع بنك الاستثمار العربى بالعاصمة الإدارية، والذى تم الانتهاء منه بنسبة 100%، ومن المنتظر افتتاحه خلال الفترة المقبلة.

وقدم تامر سيف، الرئيس التنفيذى للبنك، عرضا موجزا حول الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك، مؤكدا أن كافة الخدمات المصرفية التى يقدمها البنك للعاملين بالقطاع الحكومى والشركات والأفراد بالعاصمة الإدارية ستكون متاحة خلال الأسبوع المقبل.

كما تفقد رئيس الوزراء عددا من الإنشاءات الأخرى بمنطقة البنوك، مؤكدا ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ ليتزامن الانتهاء منها مع باقى المشروعات الأخرى بالعاصمة الإدارية، وتزامنا مع الانتقال للعمل من الحى الحكومى.