الرعاية الصحية: استحداث 7 خدمات طبية لأول مرة بإقليم القناة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان، بمستشفى النصر التخصصى للأطفال التابعة للهيئة ببورسعيد، أول مستشفى حكومى معتمد بمصر.





وأشارت هيئة الرعاية الصحية، إلى أنه خلال الزيارة تفقدا أقسام المستشفى المختلفة، بما تشمله من العيادات الخارجية والطوارئ والعمليات والرعايات المركزة والحضانات، إضافة إلى غرف الأشعة والمعامل بها، للاطمئنان على سير العمل والخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى، أنه تم تقديم أكثر من 600 ألف خدمة طبية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، منها 90 ألف خدمة بالطوارئ، و70 ألف بالعيادات الخارجية، و435 ألف خدمة تشخيصية عن طريق الفحص بالأشعة والمعمل، وفق أعلى المعايير العالمية للجودة.

وتابع، أنه ترتكز مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد على استخدام أحدث التقنيات العلاجية لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وفق الممارسات الطبية العالمية، ومنها إجراء أكثر من 5000 عملية قسطرة تنوعت ما بين قساطر طرفية وقلبية تشخيصية أو علاجية وتداخلية ومخية، والتى تعد من التقنيات العلاجية المستخدمة لعلاج المرضى بأعلى درجات السلامة والأمان والجودة العالمية.

ولفت، إلى استحداث 7 خدمات طبية لأول مرة بإقليم القناة داخل مستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، تشمل زراعة واستبدال الصمام الأورطى بتقنية التافى، علاج الانسداد المزمن للشرايين التاجية بتقنية ال CTO، علاج تكلسات الشرايين باستخدام الشنيور الطبي، وتوسيع الشرايين بالتصوير الداخلى IVUS، وعلاج أمراض الشرايين والأوعية الدموية بتقنياتCERAB, EVAR، إضافة إلى فحوصات المسح الذرى والطب النووى والعلاج الإشعاعى، والغسيل الكلوى للأطفال.

واستكمل، أنه تجاوزت نسبة نجاح عمليات القلب المغتوح بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد 98%، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد المستشفى لدى جمعية القلب الأمريكية (AHA)، كما حصلت على العديد من الإشادات العربية والدولية منها البنك الدولى ووكالة اليابان للتعاون الدولى (جايكا) ومنظمة الصحة العالمية، كما أنها المستشفى التى من خلالها تم إطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل منها فى 26 نوفمبر 2019.

وخلال الزيارة، أثنى الوزير، على مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى النصر التخصصى ببورسعيد، أول مستشفى تحصل على درجة الاعتماد القومى المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية طبقًا لمعايير اعتماد المستشفيات GAHAR 2021، موجهًا الشكر لجميع الأطقم الطبية والإدارية لحرصهم الشديد على بذل كل الجهود لتوفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمرضى ومطابقتها للمعايير العالمية.

ومن جانبه، أشاد عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تدشين التأمين الصحى الشامل من بورسعيد، استكمالًا لمسيرة التنمية بالمحافظة فى جميع المجالات، مؤكدًا حالة الرضا التى يشعر بها المواطن البورسعيدى للكم الهائل الذى وفرته منظومة التأمين الصحى الشامل من الخدمات الطبية والعلاجية بأحدث التقنيات العلاجية المستخدمة عالميًا.

تأتى هذه الزيارة ضمن الجولة الميدانية لوزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، يرافقه خلالها الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، وعادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، إلى عدد من المنشآت الصحية التابعة للهيئة ببورسعيد، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.