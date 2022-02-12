التضامن: برامج الحماية الاجتماعية تهدف الى حماية المواطن المصرى من المخاطر 

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قالت المستشارة ميرفت صابرين، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتأمينات والحماية الاجتماعية، ان الحماية الاجتماعية هى عبارة عن مجموعة من السياسات والبرامج التى تهدف الى حماية المواطن من المخاطر الذى يواجها وعلى رأسها انقطاع الدخل، وتوفر ايضا الحياة اللائقة والكريمة للمواطن المصرى .

دوت الخليج

برامج الحماية الاجتماعية

وأوضحت المستشارة ميرفت صابرين، عبر لقائها على برنامج هذا الصباح المذاع على قناة اكسترا نيوز، ان منظومة الحماية الاجتماعية تتكون من 3 برامج رئيسسة: البرنامج الأول وهو الخاص بمنظومة الدعم سواء الدعم النقدى مثل تكافل وكرامة و معاش الضمان الاجتماعى او الدعم العينى وهو دعم الخبز والدعم التموينى، والبرنامج الثانى وهو الخاص بمنظومة الحماية التأمينية والمقصود بها التأمين الصحى و نظام الـتأمينات الاجتماعية المعاشات، والبرنامج الثالث وهو الخاص بسياسات تمشيط سوق العمل وبرامج التمكين الاقتصادى

جهود الدولة المصرية في الاهتمام ببرامج الحماية الاجتماعية

وأكدت انه يوجد 8 مواد بدستور 2014 نصت على الحماية الاجتماعية، مشيرة الى مادة رقم 17 والتى نصت على ان لكل مواطن حق فى الضمان الاجتماعى فى حالة عدم تمتعه بالتأمينات الاجتماعية، ومن ثم بدأت القوانين والتشريعات فى تنفيذ مانص عليه الدستور، و بدايتا من 2015 تم اطلاق اول برنامج للدعم النقدى المشروط وهو برنامج تكافل وكرامة وبرنامج كرامة للدعم النقدى غير المشروط واشارت الى قانون التأمين الصحى الشامل والتى تم اطلاقه عام 2018 ونص على مد الحماية والرعاية الصحية لكل المواطنين، قائلة بدأنا بتنفيذ هذا البرنامج فى بورسعيد وحاليا فى الأقصر والأسماعلية وسوف يتم تنفيذ هذا البرنامج بعد ذلك فى أسوان وشمال سيناء، وبحلول عام 2032 سوف يتم شمول جميع المصريين بالرعاية الصحية

وتتركت فى الحديث بعد ذلك الى نظام الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات، موضحة انه فى عام 2019 تم اصلاح المنظومة لتحمى جميع الفئات الفقيرة ولأول مرة تم تحديد ان يكون الحد الأدنى للمعاش 65% من الأجر التأمينى وتم ازدياد المعاشات وفقا للتضحم ، بالأضافة الى تحفيز العمالة الغير منتظمة من خلال تحمل الدولة حصة صاحب العمل، مشيدة بما ما حققته الدولة مؤخرًا من تطوير من خلال مبادرة حياة كريمة وتنمية الريف المصرى والتمكين الاقتصادى