/679033/رئيس-الوزراء-يتابع-موقف-تنفيذ-الاعمال-في-الحي-السكني-R3-بالعاصمة-الادارية

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته التفقدية بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، ومرافقوه موقف الأعمال الجاري تنفيذها في الحي السكني الثالث R3 ، ومنطقة الأعمال المركزية.

دوت الخليج

وخلال جولته استمع الدكتور مصطفي مدبولي لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول ما يتم تنفيذ من أعمال بالحي السكني الثالث R3، حيث تفقد رئيس الوزراء نماذج للأعمال التى انتهى تنفيذها بالفعل فى العمارات السكنية، والفيلات والتاون هاوس بالمجاورة الرابعة والخامسة المعروفة بالـ "المقصد"، والتي تضم 485 مبنى فيلات، و 952 وحدة.

أعمال التشجير والتبليطات للطرق الخارجية

كما تفقد أعمال التشجير والتبليطات للطرق الخارجية للحي، والمرور بمنطقة خدمات الحي السكني الثالث والتي تضم المسجد، والسوق التجاري ومبني الحضانة بالمجاورة الأولى، ومجمع المطاعم بالمجاورة الثامنة، والمدارس التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص وعددها 6 مدارس.

منطقة الأعمال المركزية

و قام رئيس الوزراء بالمرور على منطقة الأعمال المركزية، حيث تفقد نموذجا لتشطيبات شقق فندقية تتبع عددا من سلاسل الفنادق العالمية، التي ستتواجد في البرج الأيقوني وباقي الأبراج الأخرى. واستعرض وزير الإسكان الأعمال المنفذة، منوهاً إلى أنه جار العمل على إنهاء أعمال الواجهات خلال الفترة المقبلة، كما استعرض الدكتور عاصم الجزار مسارات حركة السيارات المقترحة لحركة العاملين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما استمع الدكتور مصطفي مدبولي لشرح حول سير الأعمال في كل من مبنى مركز معلومات العاصمة N.N.1 ، والسنترال NN2، ومركز إدارة وتشغيل المدينة (COC)، ومركز السيطرة الأمني (CCC)، حيث تمت الإشارة إلى بدء عمليات التشغيل والاختبار، والربط بجميع منشآت الحى الحكومي، وجار عمليات الاختبار والتشغيل، كما تسلمت شركات المحمول الغرف المخصصة لها، وجار تركيب المعدات الخاصة بكل شركة.

أيضا توجه الدكتور مصطفي مدبولي لتفقد سير الأعمال والإنشاءات بمنطقة البنوك، بدأها بتفقد فرع البنك الأهلي المصري بالعاصمة الإدارية، الذي تم الانتهاء منه بالكامل، وبدأ البنك فى تقديم خدماته بالفعل منذ أسبوع. واستمع الدكتور مصطفى مدبولي من مسئول فرع البنك حول الخدمات المصرفية التي يقدمها فرع البنوك لعملائه، من الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية، وكذا الموظفين والعاملين فى المشروعات والمبانى الحكومية، ليصبح بذلك أول بنك يقدم خدماته هناك.